"Ввязываться в войну". План США и Европы против России ошарашил журналиста - 03.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России ошарашил журналиста
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России ошарашил журналиста
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вашингтон не намерен вступать в вооруженное противостояние с Москвой из-за Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя статью Financial Times о стратегии США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине. "Само собой, две крупнейшие в мире армии и самые мощные ядерные державы не собираются ввязываться в войну из-за Украины, но СМИ, служащие Владимиру Зеленскому, обязаны играть по своим правилам", — написал он.Во вторник британское издание Financial Times проинформировало, что США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае срыва мира на Украине. В статье отмечалось, что при длительном нарушении перемирия западные государства будут посылать туда свои вооруженные силы. В МИД России заявили, что любое размещение войск стран-членов НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для России и может привести к эскалации. Утверждения о возможном размещении сил альянса на Украине, звучавшие из Великобритании и других европейских стран, в министерстве расценили как подстрекательство к продолжению боевых действий.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное разрешение конфликта без каких-либо временных перемирий. Добиться этого можно только за счет устранения первопричин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и ущемление русскоязычного населения на Украине.
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вашингтон не намерен вступать в вооруженное противостояние с Москвой из-за Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя статью Financial Times о стратегии США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине.
"Само собой, две крупнейшие в мире армии и самые мощные ядерные державы не собираются ввязываться в войну из-за Украины, но СМИ, служащие Владимиру Зеленскому, обязаны играть по своим правилам", — написал он.
Во вторник британское издание Financial Times проинформировало, что США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае срыва мира на Украине. В статье отмечалось, что при длительном нарушении перемирия западные государства будут посылать туда свои вооруженные силы.
В МИД России заявили, что любое размещение войск стран-членов НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для России и может привести к эскалации. Утверждения о возможном размещении сил альянса на Украине, звучавшие из Великобритании и других европейских стран, в министерстве расценили как подстрекательство к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное разрешение конфликта без каких-либо временных перемирий. Добиться этого можно только за счет устранения первопричин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и ущемление русскоязычного населения на Украине.
