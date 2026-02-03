https://1prime.ru/20260203/plan-867162121.html

"Ввязываться в войну". План США и Европы против России ошарашил журналиста

03.02.2026

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вашингтон не намерен вступать в вооруженное противостояние с Москвой из-за Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя статью Financial Times о стратегии США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине. "Само собой, две крупнейшие в мире армии и самые мощные ядерные державы не собираются ввязываться в войну из-за Украины, но СМИ, служащие Владимиру Зеленскому, обязаны играть по своим правилам", — написал он.Во вторник британское издание Financial Times проинформировало, что США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае срыва мира на Украине. В статье отмечалось, что при длительном нарушении перемирия западные государства будут посылать туда свои вооруженные силы. В МИД России заявили, что любое размещение войск стран-членов НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для России и может привести к эскалации. Утверждения о возможном размещении сил альянса на Украине, звучавшие из Великобритании и других европейских стран, в министерстве расценили как подстрекательство к продолжению боевых действий.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное разрешение конфликта без каких-либо временных перемирий. Добиться этого можно только за счет устранения первопричин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и ущемление русскоязычного населения на Украине.

