Россияне стали чаще заказывать зимние вещи из Китая

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Доля зимних вещей, которые россияне заказывают в Китае, выросла в 2025 году вдвое по сравнению с 2024 годом - с 20% до более чем 40% от общих заказов такой продукции, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping. "Доля зимних вещей из Китая за год (2025 - ред.) выросла более чем вдвое и составила 42% (20% в прошлом году). Чуть меньше женщины заказывали из Японии (11,5%) и Германии (10%), а мужчины - из США (27,5%) и Германии (10,7%)", - поделились аналитики. По их словам, средний чек на покупку верхней одежды за рубежом этой зимой составил 18,9 тысячи рублей у мужчин и 17,5 тысячи рублей у женщин. Согласно представленным данным, в каждом третьем заказе россиян встречается японский бренд Uniqlo. Чуть меньше заказывали пуховики, шубы и куртки от Zara (6,3%), Adidas (4%) и Massimo Dutti (2,8%). "Среди мужчин Uniqlo занял меньшую долю - 12,5%. Помимо японского бренда россияне часто заказывали верхнюю одежду от U.S. Polo Assn. (8,2%), Nike (6%) и Tommy Hilfiger (5,6%)", - уточнили в сервисе. Среди женщин большой популярностью пользовались куртки с воротником-стойкой от Uniqlo (6%). А мужчины чаще выбирали пуховики и куртки от U.S. Polo Assn. - от 1% до 2,5% всех продаж мужской верхней одежды пришлось на отдельные модели этого бренда.

