Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Рютте: завершение украинского конфликта потребует принятия трудных решений
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Для разрешения конфликта на Украине потребуется принять "трудные решения", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в украинском парламенте в рамках своего визита в Киев, сообщает Reuters.
"Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений", — сказал он.
Ранее сегодня Рютте сообщил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения.
Мирный процесс по Украине
В конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы, в которой участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные аспекты американского мирного плана. Изначально планировалось, что новые переговоры состоятся в прошедшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
По данным зарубежных изданий, инициатива США изначально предполагала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российской территорией, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение численности украинских вооруженных сил, а также запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на территории Украины.
Этому мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией, возглавляемой специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.