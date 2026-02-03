Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260203/ryutte-867162409.html
Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине - 03.02.2026, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Для разрешения конфликта на Украине потребуется принять "трудные решения", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в украинском... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T20:53+0300
2026-02-03T20:53+0300
спецоперация на украине
украина
москва
киев
марк рютте
дмитрий песков
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926686_0:11:3604:2038_1920x0_80_0_0_72916318aeb0f557509c7af0d7129b1f.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Для разрешения конфликта на Украине потребуется принять "трудные решения", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в украинском парламенте в рамках своего визита в Киев, сообщает Reuters. "Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений", — сказал он.Ранее сегодня Рютте сообщил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Мирный процесс по Украине В конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы, в которой участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные аспекты американского мирного плана. Изначально планировалось, что новые переговоры состоятся в прошедшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано с дополнительной стыковкой графиков.Этому мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией, возглавляемой специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Важно, чтобы украинские вооруженные силы покинули Донбасс — это ключевое требование Москвы.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260202/peregovory-867132872.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926686_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_d0964bc01ea42af7502109e5cba59a73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, киев, марк рютте, дмитрий песков, владимир путин, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
20:53 03.02.2026
 
Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине

Рютте: завершение украинского конфликта потребует принятия трудных решений

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Для разрешения конфликта на Украине потребуется принять "трудные решения", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в украинском парламенте в рамках своего визита в Киев, сообщает Reuters.
"Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений", — сказал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Ранее сегодня Рютте сообщил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения.

Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы, в которой участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные аспекты американского мирного плана. Изначально планировалось, что новые переговоры состоятся в прошедшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43

По данным зарубежных изданий, инициатива США изначально предполагала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российской территорией, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение численности украинских вооруженных сил, а также запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на территории Украины.

Этому мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией, возглавляемой специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Важно, чтобы украинские вооруженные силы покинули Донбасс — это ключевое требование Москвы.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
"Они не могут". В США сделали резкое заявление о переговорах Москвы и Киева
Вчера, 21:36
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАКиевМарк РюттеДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала