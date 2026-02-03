https://1prime.ru/20260203/ryutte-867162409.html

Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине

Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Для разрешения конфликта на Украине потребуется принять "трудные решения", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в украинском парламенте в рамках своего визита в Киев, сообщает Reuters. "Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений", — сказал он.Ранее сегодня Рютте сообщил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Мирный процесс по Украине В конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы, в которой участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные аспекты американского мирного плана. Изначально планировалось, что новые переговоры состоятся в прошедшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано с дополнительной стыковкой графиков.Этому мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией, возглавляемой специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Важно, чтобы украинские вооруженные силы покинули Донбасс — это ключевое требование Москвы.

