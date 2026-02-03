Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все всполошились". Россия замкнула на себя важнейший мировой ресурс - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Все всполошились". Россия замкнула на себя важнейший мировой ресурс
"Все всполошились". Россия замкнула на себя важнейший мировой ресурс - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Все всполошились". Россия замкнула на себя важнейший мировой ресурс
Убрать Россию с рынка урана — желание Запада, но не реальность. Эта задача им попросту не по силам. Сделать это не сложно, а практически невозможно. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T05:05+0300
2026-02-03T05:05+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Убрать Россию с рынка урана — желание Запада, но не реальность. Эта задача им попросту не по силам. Сделать это не сложно, а практически невозможно. Если Россия покинет рынок урана, она не просто уступит долю — она передаст контроль над ключевыми цепочками поставок. Но игроков, способных заменить её, крайне мало.Россия — единственная страна в мире, обладающая полным циклом урановой индустрии: от добычи и обогащения до строительства атомных электростанций и производства ядерного оружия. Ни одна другая держава не контролирует все этапы этого цикла в таком объёме и с такой интеграцией.По экспертным данным, Россия добывает около 6% мирового урана на своей территории. Но её влияние гораздо шире: через совместные проекты с Росатомом, Россия фактически контролирует добычу урана в ключевых странах — в первую очередь в Казахстане, который обеспечивает 49% мирового объёма. Почти все крупные месторождения Казахстана разрабатываются совместно с российскими компаниями, что делает Росатом незаменимым партнёром для Европы и других регионов.Россия поставляет 34% всего обогащённого урана на мировой рынок — это доминирующая доля. И она только растёт. В 2025 году доля российского урана на американском рынке составила 29%. В Евросоюзе — 30% обогащённого топлива и 20% природного урана поступает из России.В 2024 году президент Франции посетил Казахстан и Узбекистан с целью наладить прямые поставки урана. Однако эти усилия оказались тщетными: долгосрочные контракты с Росатомом остаются незыблемыми. Без российской инфраструктуры переработки и логистики ни одна из этих стран не может обеспечить стабильные поставки.Могут ли ЕС и США отказаться от российского урана? Теоретически — да. Практически — нет.Во-первых, где найти новые месторождения? Добыча урана требует десятилетий разведки и инвестиций.Во-вторых, где построить мощности по обогащению? В Европе и США эти мощности давно устарели или разрушены.В-третьих, даже если уран будет добыт и обогащён, он не подходит для реакторов, построенных по российским технологиям.Более 80% атомных станций в странах бывшего СССР и социалистического лагеря — это российские проекты. Сегодня Россия строит новые АЭС в Турции, Индии, а также планирует строительство в Казахстане. Все эти реакторы рассчитаны на использование именно российского топлива. Даже уран, добытый в других странах, не может быть использован в этих реакторах без предварительной адаптации — он не соответствует техническим параметрам.Таким образом, отказ от российского урана означает не просто смену поставщика — это полный перезапуск всей ядерной инфраструктуры.Европа и США пытаются вытеснить Россию не только с рынка урана, но и с рынка строительства АЭС. Но у России есть три неоспоримых преимущества:Именно поэтому, даже при введении санкций, Запад будет вынужден покупать российский уран через третьи страны. Это будет дороже, неэффективнее и рискованнее, но оно будет. Потому что альтернативы нет.Если бы российский уран полностью исчез с мирового рынка — его цена взлетела бы в несколько раз. И тогда вопрос перестал бы быть политическим: станет ли экономически целесообразным производить электроэнергию на таком топливе?Вывод прост: российская урановая отрасль — это не просто конкурентоспособная, это стратегически незаменимая система. Запад не может её заменить — только обойти. А обход — это самоограничение, а не победа.Нам не нужно бояться санкций. Нам нужно развивать технологии, укреплять инфраструктуру и продолжать работать — потому что рынок, как и всегда, будет искать надёжного партнёра. А Россия — единственный, кто может его обеспечить.Автор - Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ Экономического факультета РУДН
05:05 03.02.2026
 
"Все всполошились". Россия замкнула на себя важнейший мировой ресурс

Белхароев: уход России с рынка урана поставит под вопрос целесообразность АЭС

Хаджимурад Белхароев, доцент программы Международная экономическая безопасность Института мировой экономики и бизнеса РУДН
Хаджимурад Белхароев
Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Убрать Россию с рынка урана — желание Запада, но не реальность. Эта задача им попросту не по силам. Сделать это не сложно, а практически невозможно.
Если Россия покинет рынок урана, она не просто уступит долю — она передаст контроль над ключевыми цепочками поставок. Но игроков, способных заменить её, крайне мало.
Россия — единственная страна в мире, обладающая полным циклом урановой индустрии: от добычи и обогащения до строительства атомных электростанций и производства ядерного оружия. Ни одна другая держава не контролирует все этапы этого цикла в таком объёме и с такой интеграцией.
По экспертным данным, Россия добывает около 6% мирового урана на своей территории. Но её влияние гораздо шире: через совместные проекты с Росатомом, Россия фактически контролирует добычу урана в ключевых странах — в первую очередь в Казахстане, который обеспечивает 49% мирового объёма. Почти все крупные месторождения Казахстана разрабатываются совместно с российскими компаниями, что делает Росатом незаменимым партнёром для Европы и других регионов.
Россия поставляет 34% всего обогащённого урана на мировой рынок — это доминирующая доля. И она только растёт. В 2025 году доля российского урана на американском рынке составила 29%. В Евросоюзе — 30% обогащённого топлива и 20% природного урана поступает из России.
В 2024 году президент Франции посетил Казахстан и Узбекистан с целью наладить прямые поставки урана. Однако эти усилия оказались тщетными: долгосрочные контракты с Росатомом остаются незыблемыми. Без российской инфраструктуры переработки и логистики ни одна из этих стран не может обеспечить стабильные поставки.
Могут ли ЕС и США отказаться от российского урана? Теоретически — да. Практически — нет.
Во-первых, где найти новые месторождения? Добыча урана требует десятилетий разведки и инвестиций.
Во-вторых, где построить мощности по обогащению? В Европе и США эти мощности давно устарели или разрушены.
В-третьих, даже если уран будет добыт и обогащён, он не подходит для реакторов, построенных по российским технологиям.
Более 80% атомных станций в странах бывшего СССР и социалистического лагеря — это российские проекты. Сегодня Россия строит новые АЭС в Турции, Индии, а также планирует строительство в Казахстане. Все эти реакторы рассчитаны на использование именно российского топлива. Даже уран, добытый в других странах, не может быть использован в этих реакторах без предварительной адаптации — он не соответствует техническим параметрам.
Таким образом, отказ от российского урана означает не просто смену поставщика — это полный перезапуск всей ядерной инфраструктуры.
Европа и США пытаются вытеснить Россию не только с рынка урана, но и с рынка строительства АЭС. Но у России есть три неоспоримых преимущества:
  1. 1.
    Цена — наши станции дешевле;
  2. 2.
    Надёжность — срок службы и безопасность выше;
  3. 3.
    Эффективность — отдача полезной энергии превышает показатели западных аналогов.
Именно поэтому, даже при введении санкций, Запад будет вынужден покупать российский уран через третьи страны. Это будет дороже, неэффективнее и рискованнее, но оно будет. Потому что альтернативы нет.
Если бы российский уран полностью исчез с мирового рынка — его цена взлетела бы в несколько раз. И тогда вопрос перестал бы быть политическим: станет ли экономически целесообразным производить электроэнергию на таком топливе?
Вывод прост: российская урановая отрасль — это не просто конкурентоспособная, это стратегически незаменимая система. Запад не может её заменить — только обойти. А обход — это самоограничение, а не победа.
Нам не нужно бояться санкций. Нам нужно развивать технологии, укреплять инфраструктуру и продолжать работать — потому что рынок, как и всегда, будет искать надёжного партнёра. А Россия — единственный, кто может его обеспечить.
Автор - Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ Экономического факультета РУДН

Мнения аналитиков
 
 
