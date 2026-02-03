Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран - 03.02.2026
NYT: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран
NYT: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран - 03.02.2026, ПРАЙМ
NYT: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран
Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе визита в Москву передал, что Тегеран может согласиться вывезти в РФ обогащённый... | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе визита в Москву передал, что Тегеран может согласиться вывезти в РФ обогащённый уран, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран. "Лариджани в последние дни встречался с президентом России Владимиром Путиным с посланием от верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что Иран может согласиться перевезти свой обогащённый уран в Россию", - говорится в сообщении. Накануне Лариджани совершил визит в Москву, где его принял в Кремле президент РФ Владимир Путин. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, основными темами разговора сторон стали расширение двусторонних отношений и проблемы региона Ближнего Востока. Визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана в российскую столицу состоялся на фоне обострения напряженности в регионе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
10:59 03.02.2026
 
NYT: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран

NYT: Иран передал России, что может согласиться на вывоз урана на ее территорию

© РИА Новости . Евгений Биятов
Флаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе визита в Москву передал, что Тегеран может согласиться вывезти в РФ обогащённый уран, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран.
"Росатом" полностью выполнил план по добыче урана в 2025 году
30 января, 16:24
30 января, 16:24
"Лариджани в последние дни встречался с президентом России Владимиром Путиным с посланием от верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что Иран может согласиться перевезти свой обогащённый уран в Россию", - говорится в сообщении.
Накануне Лариджани совершил визит в Москву, где его принял в Кремле президент РФ Владимир Путин. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, основными темами разговора сторон стали расширение двусторонних отношений и проблемы региона Ближнего Востока.
Визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана в российскую столицу состоялся на фоне обострения напряженности в регионе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
 
