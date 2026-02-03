https://1prime.ru/20260203/venesuela-867136222.html

Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года

Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года - 03.02.2026, ПРАЙМ

Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года

Венесуэла способна увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки к концу года в случае отмены односторонних санкций, заявил РИА Новости заместитель... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T02:39+0300

2026-02-03T02:39+0300

2026-02-03T02:39+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136222.jpg?1770075567

КАРАКАС, 3 фев - ПРАЙМ. Венесуэла способна увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки к концу года в случае отмены односторонних санкций, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Podemos Уильям Родригес. "Если в этом году с нас снимут односторонние принудительные меры, добыча может находиться к концу года на уровне около 2 миллионов баррелей в сутки", - сказал Родригес, бывший член парламентской комиссии по энергетике и нефти. По словам эксперта, Венесуэла обладает такими запасами нефти, что "с полным правом может заявлять о себе как об энергетическом стержне мира". При этом для их разработки "важно получить доступ к источникам финансирования, разблокировать счета" и вернуть венесуэльские средства. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

венесуэла

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп