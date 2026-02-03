Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260203/venesuela-867136222.html
Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года
Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года - 03.02.2026, ПРАЙМ
Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года
Венесуэла способна увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки к концу года в случае отмены односторонних санкций, заявил РИА Новости заместитель... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T02:39+0300
2026-02-03T02:39+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136222.jpg?1770075567
КАРАКАС, 3 фев - ПРАЙМ. Венесуэла способна увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки к концу года в случае отмены односторонних санкций, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Podemos Уильям Родригес. "Если в этом году с нас снимут односторонние принудительные меры, добыча может находиться к концу года на уровне около 2 миллионов баррелей в сутки", - сказал Родригес, бывший член парламентской комиссии по энергетике и нефти. По словам эксперта, Венесуэла обладает такими запасами нефти, что "с полным правом может заявлять о себе как об энергетическом стержне мира". При этом для их разработки "важно получить доступ к источникам финансирования, разблокировать счета" и вернуть венесуэльские средства. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
венесуэла
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп
02:39 03.02.2026
 
Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года

Podemos: Венесуэла может увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей в сутки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАРАКАС, 3 фев - ПРАЙМ. Венесуэла способна увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки к концу года в случае отмены односторонних санкций, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Podemos Уильям Родригес.
"Если в этом году с нас снимут односторонние принудительные меры, добыча может находиться к концу года на уровне около 2 миллионов баррелей в сутки", - сказал Родригес, бывший член парламентской комиссии по энергетике и нефти.
По словам эксперта, Венесуэла обладает такими запасами нефти, что "с полным правом может заявлять о себе как об энергетическом стержне мира". При этом для их разработки "важно получить доступ к источникам финансирования, разблокировать счета" и вернуть венесуэльские средства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала