Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года
Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года - 03.02.2026, ПРАЙМ
Венесуэла может увеличить добычу нефти к концу года
Венесуэла способна увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки к концу года в случае отмены односторонних санкций, заявил РИА Новости заместитель... | 03.02.2026
2026-02-03T02:39+0300
2026-02-03T02:39+0300
2026-02-03T02:39+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
КАРАКАС, 3 фев - ПРАЙМ. Венесуэла способна увеличить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки к концу года в случае отмены односторонних санкций, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Podemos Уильям Родригес.
"Если в этом году с нас снимут односторонние принудительные меры, добыча может находиться к концу года на уровне около 2 миллионов баррелей в сутки", - сказал Родригес, бывший член парламентской комиссии по энергетике и нефти.
По словам эксперта, Венесуэла обладает такими запасами нефти, что "с полным правом может заявлять о себе как об энергетическом стержне мира". При этом для их разработки "важно получить доступ к источникам финансирования, разблокировать счета" и вернуть венесуэльские средства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
