США готовят генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле, пишут СМИ - 03.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260203/venesuela-867159428.html
США готовят генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле, пишут СМИ
2026-02-03T19:27+0300
2026-02-03T19:27+0300
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Минфин США готовится выдать генеральную лицензию на добычу американскими компаниями нефти в Венесуэле, это может произойти до конца недели, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее минфин США выдал отдельную генеральную лицензию, позволяющую компаниям покупать и продавать венесуэльскую нефть. "Правительство США готовится выдать генеральную лицензию, которая позволит компаниям добывать нефть в Венесуэле. Это часть плана администрации Трампа по смягчению санкций и восстановлению находящейся в упадке энергетической отрасли страны", - говорится в публикации. По данным источников агентства, новую лицензию американский минфин может выдать уже на этой неделе. "Этот шаг является ключевым для привлечения компаний, связанных с США, к участию в восстановлении добычи в Венесуэле, которая обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти", - подчеркивает Блумберг. В ходе форума в Давосе 22 января президент США Дональд Трамп заявил об открытии доступа нефтяным компаниям США к рынку Венесуэлы.
19:27 03.02.2026
 
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Минфин США готовится выдать генеральную лицензию на добычу американскими компаниями нефти в Венесуэле, это может произойти до конца недели, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее минфин США выдал отдельную генеральную лицензию, позволяющую компаниям покупать и продавать венесуэльскую нефть.
"Правительство США готовится выдать генеральную лицензию, которая позволит компаниям добывать нефть в Венесуэле. Это часть плана администрации Трампа по смягчению санкций и восстановлению находящейся в упадке энергетической отрасли страны", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, новую лицензию американский минфин может выдать уже на этой неделе.
"Этот шаг является ключевым для привлечения компаний, связанных с США, к участию в восстановлении добычи в Венесуэле, которая обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти", - подчеркивает Блумберг.
В ходе форума в Давосе 22 января президент США Дональд Трамп заявил об открытии доступа нефтяным компаниям США к рынку Венесуэлы.
