США готовят генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Минфин США готовится выдать генеральную лицензию на добычу американскими компаниями нефти в Венесуэле, это может произойти до конца недели, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее минфин США выдал отдельную генеральную лицензию, позволяющую компаниям покупать и продавать венесуэльскую нефть. "Правительство США готовится выдать генеральную лицензию, которая позволит компаниям добывать нефть в Венесуэле. Это часть плана администрации Трампа по смягчению санкций и восстановлению находящейся в упадке энергетической отрасли страны", - говорится в публикации. По данным источников агентства, новую лицензию американский минфин может выдать уже на этой неделе. "Этот шаг является ключевым для привлечения компаний, связанных с США, к участию в восстановлении добычи в Венесуэле, которая обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти", - подчеркивает Блумберг. В ходе форума в Давосе 22 января президент США Дональд Трамп заявил об открытии доступа нефтяным компаниям США к рынку Венесуэлы.

