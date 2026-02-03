https://1prime.ru/20260203/venesuela-867159428.html
США готовят генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле, пишут СМИ
2026-02-03T19:27+0300
политика
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696391_0:159:2500:1565_1920x0_80_0_0_3bb9ddcb4382b784741b7f4fd8ad616b.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Минфин США готовится выдать генеральную лицензию на добычу американскими компаниями нефти в Венесуэле, это может произойти до конца недели, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее минфин США выдал отдельную генеральную лицензию, позволяющую компаниям покупать и продавать венесуэльскую нефть. "Правительство США готовится выдать генеральную лицензию, которая позволит компаниям добывать нефть в Венесуэле. Это часть плана администрации Трампа по смягчению санкций и восстановлению находящейся в упадке энергетической отрасли страны", - говорится в публикации. По данным источников агентства, новую лицензию американский минфин может выдать уже на этой неделе. "Этот шаг является ключевым для привлечения компаний, связанных с США, к участию в восстановлении добычи в Венесуэле, которая обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти", - подчеркивает Блумберг. В ходе форума в Давосе 22 января президент США Дональд Трамп заявил об открытии доступа нефтяным компаниям США к рынку Венесуэлы.
сша
венесуэла
нефть, сша, венесуэла, дональд трамп
Политика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
