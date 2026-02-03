https://1prime.ru/20260203/venesuela-867165353.html
Трамп диктует условия торговли нефтью из Венесуэлы, заявили в Белом доме
2026-02-03T21:43+0300
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время определяет условия торговли нефтью Венесуэлы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент и его команда по национальной безопасности сейчас диктуют условия торговли Венесуэлы и этих нефтяных продаж", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. По ее словам, эти продажи напрямую "приносят пользу американскому народу". Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
