Трамп диктует условия торговли нефтью из Венесуэлы, заявили в Белом доме - 03.02.2026
Трамп диктует условия торговли нефтью из Венесуэлы, заявили в Белом доме
Трамп диктует условия торговли нефтью из Венесуэлы, заявили в Белом доме - 03.02.2026, ПРАЙМ
Трамп диктует условия торговли нефтью из Венесуэлы, заявили в Белом доме
Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время определяет условия торговли нефтью Венесуэлы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома... | 03.02.2026, ПРАЙМ
экономика
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
белый дом
Новости
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, белый дом
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Белый дом
21:43 03.02.2026 (обновлено: 22:00 03.02.2026)
 
Трамп диктует условия торговли нефтью из Венесуэлы, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: США диктуют условия торговли нефтью Венесуэлы

© РИА Новости . Денис Ворошилов | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Ворошилов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время определяет условия торговли нефтью Венесуэлы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент и его команда по национальной безопасности сейчас диктуют условия торговли Венесуэлы и этих нефтяных продаж", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
По ее словам, эти продажи напрямую "приносят пользу американскому народу".
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Нефтяной комплекс в Венесуэле - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
США готовят генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле, пишут СМИ
19:27
 
Экономика Нефть Мировая экономика ВЕНЕСУЭЛА США ВАШИНГТОН Дональд Трамп Белый дом
 
 
