"Ничего не может". В США сделали жесткое заявление о ситуации в ВСУ
"Ничего не может". В США сделали жесткое заявление о ситуации в ВСУ - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Ничего не может". В США сделали жесткое заявление о ситуации в ВСУ
03.02.2026
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Проблемы со снабжением украинской армии представляют наибольшую угрозу для ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. "Есть хорошая фраза: "Любители спорят о тактике, а профессионалы говорят о логистике". Даже если у вас лучшая армия в мире, но у нее нет патронов и хлеба, она ничего не сможет сделать, кроме как погибнуть на месте. Это реальность в ВСУ. Если вы не можете прокормить свои войска, не можете их вооружить, то у вас их не останется", — сказал он. Крапивник подчеркнул, что "времена, когда армии могли сами себя прокормить, уже давно прошли".Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а принудительные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, вызывают скандалы и протестные настроения. В интернете широко распространены ролики, демонстрирующие принудительные методы мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую прибегая к насилию.
"Ничего не может". В США сделали жесткое заявление о ситуации в ВСУ
