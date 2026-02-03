Курс юаня во вторник днем преимущественно растет

https://1prime.ru/20260203/yuan-867148035.html
Курс китайской валюты во вторник днем преимущественно повышается, оставаясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T13:20+0300
2026-02-03T13:20+0300
2026-02-03T13:20+0300
китайский юань
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты во вторник днем преимущественно повышается, оставаясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.04 мск повышался на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,09 рубля. На валютном рынке юань начал тестировать сопротивление на психологическом уровне 11 рублей, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Впрочем, не исключаем краткосрочного укрепления российской валюты при появлении геополитического позитива", - добавляет он. В целом курс юаня пока может задержаться на уровне 10,90-11,15 рубля в ожидании завтрашнего анонса февральских объемов валютных операций на рынке по бюджетному правилу, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
рынок, торги
Китайский юань, Рынок, Торги
