Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос до 11,09 рубля

03.02.2026

Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос до 11,09 рубля

Рубль по итогам торгов вторника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 11,09 рубля.

