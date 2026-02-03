https://1prime.ru/20260203/yuan-867160158.html
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос до 11,09 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос до 11,09 рубля
Рубль по итогам торгов вторника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 11,09 рубля.
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос до 11,09 рубля
