Аналитик рассказал, сколько продлится спад цен на золото и серебро

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Спад мировых цен на золото и серебро может продлиться несколько дней или недель, что характерно для перегретого рынка, следует из комментария аналитика товарных рынков Cbonds Виктора Поплавского для РИА Новости. Ранее биржевая цена на золото упала ниже 4 800 долларов за тройскую унцию после рекорда, достигнутого в конце января, на уровне 5 626 долларов за унцию. Цена серебра опускалась ниже 80 долларов за унцию впервые с 12 января, а еще в четверг она превышала рекордные 121 доллар за унцию. С началом новой недели драгметаллы постепенно начали дорожать в попытках коррекции. "Продолжительность спада останется ограниченной и составит скорее всего несколько дней или недель, пока не произойдёт стабилизация волатильности и возврат ликвидности после китайских новогодних праздников. Это типичная глубокая коррекция на фоне признаков перегрева рынка, но не разворот долгосрочного тренда", - считает Поплавский Согласно консенсус-прогнозу платформы Cbonds, который привел Поплавский, цена на золото к концу текущего квартала составит 4 500 долларов, что уже выше уровня падения 2 февраля, а к концу следующего квартала - 4 650 долларов. Стоимость серебра в конце марта по прогнозу составляет 87 долларов, а по итогам второго квартала - 90 долларов. За прошлый год цена на золото выросла в 1,6 раза. Серебро за тот же период подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%.

