https://1prime.ru/20260204/ekspert-867169847.html
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году - 04.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году
Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T04:47+0300
2026-02-04T04:47+0300
2026-02-04T04:47+0300
нефть
энергетика
россия
китай
индия
турция
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867169847.jpg?1770169654
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
Он отметил, что рынки останутся прежними, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Скорее всего, его не будет, поэтому покупатели останутся традиционными.
"Собственно, основной рынок у нас сейчас - это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция. То есть, по всей видимости, вот эта "большая тройка" - основные рынки сбыта российской нефти - они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году", - сказал Головнин.
китай
индия
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, китай, индия, турция, ран
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, РАН
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году
Эксперт Головнин: Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
Он отметил, что рынки останутся прежними, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Скорее всего, его не будет, поэтому покупатели останутся традиционными.
"Собственно, основной рынок у нас сейчас - это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция. То есть, по всей видимости, вот эта "большая тройка" - основные рынки сбыта российской нефти - они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году", - сказал Головнин.