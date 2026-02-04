Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260204/ekspert-867169847.html
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году - 04.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году
Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T04:47+0300
2026-02-04T04:47+0300
нефть
энергетика
россия
китай
индия
турция
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867169847.jpg?1770169654
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. Он отметил, что рынки останутся прежними, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Скорее всего, его не будет, поэтому покупатели останутся традиционными. "Собственно, основной рынок у нас сейчас - это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция. То есть, по всей видимости, вот эта "большая тройка" - основные рынки сбыта российской нефти - они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году", - сказал Головнин.
китай
индия
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, китай, индия, турция, ран
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, РАН
04:47 04.02.2026
 
Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году

Эксперт Головнин: Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
Он отметил, что рынки останутся прежними, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Скорее всего, его не будет, поэтому покупатели останутся традиционными.
"Собственно, основной рынок у нас сейчас - это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция. То есть, по всей видимости, вот эта "большая тройка" - основные рынки сбыта российской нефти - они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году", - сказал Головнин.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯКИТАЙИНДИЯТУРЦИЯРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала