Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году

Эксперт назвал основные рынки сбыта российской нефти в 2026 году

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. Он отметил, что рынки останутся прежними, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Скорее всего, его не будет, поэтому покупатели останутся традиционными. "Собственно, основной рынок у нас сейчас - это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция. То есть, по всей видимости, вот эта "большая тройка" - основные рынки сбыта российской нефти - они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году", - сказал Головнин.

нефть, россия, китай, индия, турция, ран