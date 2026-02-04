https://1prime.ru/20260204/gazprom-867179029.html

"Газпром нефть" разработала долгосрочную программу в сфере экологии

2026-02-04T12:20+0300

2026-02-04T12:20+0300

2026-02-04T12:56+0300

нефть

рф

александр дюков

газпром

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" разработала единую долгосрочную программу в сфере экологии, установив цели по четырем направлениям ("Земля", "Воздух", "Вода" и "Живая среда") на период до 2030-2035 года, сообщила компания. "Газпром нефть" объединила проекты и инициативы в сфере экологии в единую долгосрочную программу. Документ фиксирует единые принципы и устанавливает цели компании в области охраны окружающей среды по всей производственной цепочке – от геологоразведки и добычи до переработки и реализации нефтепродуктов", - говорится в сообщении компании. Как уточнили в "Газпром нефти", экологические цели компании сгруппированы по четырем ключевым направлениям - "Земля", "Воздух", "Вода" и "Живая среда" - и рассчитаны в горизонте до 2030-2035 годов. Данные долгосрочные цели включены в стратегию устойчивого развития компании и гармонизированы с национальными целями развития РФ в сфере экологии. В направлении "Земля" компания намерена к 2030 году достичь 100% утилизации и обезвреживания промышленных отходов для исключения их размещения на полигонах. Также поставлена цель по вовлечению в переработку упаковочных материалов, используемых на объектах "Газпром нефти". Также компания планирует увеличить объем перерабатываемых материалов до 15 тысяч тонн к 2030 году в рамках создания комплексной системы сбора и рециклинга упаковки. Кроме того, поставлена цель обеспечить абсолютную надежность инфраструктуры на многолетнемерзлых грунтах. Долгосрочные цели по направлениям "Вода" и "Воздух" предполагают значительное снижение нагрузки на водные ресурсы и атмосферу. "Газпром нефть" поставила цель сократить к 2035 году удельные вредные выбросы в атмосферу на 40% от уровня 2022 года. Для этого компания максимизирует полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) и поддерживает его показатель выше отраслевых нормативов – более 96%. Также приоритетами в направлении "Воздух" являются проекты развития систем автоматизированного мониторинга качества воздуха на перерабатывающих активах. Четвертое направление программы – "Живая среда" – предполагает реализацию обязательств компании по сохранению и восстановлению природных экосистем, включая мониторинг флоры и фауны на арктическом шельфе и в районах новых активов, применение наилучших доступных технологий. "Компания будет начинать мониторинг биоразнообразия на всех своих новых активах до этапа масштабной разработки месторождений, что позволит заранее реализовать мероприятия для снижения воздействия на биосистемы. На решение этих задач компания планирует направить более 500 миллионов рублей до 2035 года", - отметили в "Газпром нефти". Кроме того, компания поддерживает экологическую культуру и ответственность через образовательные и просветительские проекты, а также экоинициативы, развивает инфраструктуру для раздельного сбора отходов и продвигает модели экологически ответственного поведения. Например, волонтеры компании в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" совместно с экологами реализуют проекты по уборке, лесовосстановлению и озеленению населенных пунктов. "Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны Российской Федерации", - отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

нефть, рф, александр дюков, газпром