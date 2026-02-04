Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.02.2026
Кличко пожаловался на неблагодарность жителей Киева
Кличко пожаловался на неблагодарность жителей Киева - 04.02.2026, ПРАЙМ
Кличко пожаловался на неблагодарность жителей Киева
Мэр Киева Виталий Кличко выразил недовольство тем, что его критикуют, когда в городе ухудшается погода, в то время как за погожие дни никто не благодарит,... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T21:16+0300
2026-02-04T21:16+0300
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко выразил недовольство тем, что его критикуют, когда в городе ухудшается погода, в то время как за погожие дни никто не благодарит, сообщает "Страна.ua". "Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", — заявил он. Энергетический кризис на УкраинеМассивные и продолжительные отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране был введен режим чрезвычайной ситуации. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил о серьезной нехватке мощности в энергосистеме, которую пока не удается исправить. Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию с поставками электроэнергии и воды как критическую и неоднократно советовал по возможности временно покидать город.
Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Укрэнерго
21:16 04.02.2026
 
Кличко пожаловался на неблагодарность жителей Киева

Кличко пожаловался, что жители Киева не благодарят его за хорошую погоду

© РИА Новости . Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко выразил недовольство тем, что его критикуют, когда в городе ухудшается погода, в то время как за погожие дни никто не благодарит, сообщает "Страна.ua".
"Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", — заявил он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47

Энергетический кризис на Украине

Массивные и продолжительные отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране был введен режим чрезвычайной ситуации.
Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил о серьезной нехватке мощности в энергосистеме, которую пока не удается исправить. Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию с поставками электроэнергии и воды как критическую и неоднократно советовал по возможности временно покидать город.
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Киев
УКРАИНА
Виталий Кличко
Укрэнерго
 
 
