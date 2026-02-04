Кличко пожаловался на неблагодарность жителей Киева

https://1prime.ru/20260204/klichko-867190605.html

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко выразил недовольство тем, что его критикуют, когда в городе ухудшается погода, в то время как за погожие дни никто не благодарит, сообщает "Страна.ua". "Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", — заявил он. Энергетический кризис на УкраинеМассивные и продолжительные отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране был введен режим чрезвычайной ситуации. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил о серьезной нехватке мощности в энергосистеме, которую пока не удается исправить. Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию с поставками электроэнергии и воды как критическую и неоднократно советовал по возможности временно покидать город.

