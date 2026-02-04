https://1prime.ru/20260204/kolumbija-867169392.html

Колумбия готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу

Колумбия готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу - 04.02.2026, ПРАЙМ

Колумбия готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу

Колумбия в ближайшей перспективе готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу, соответствующие возможности уже существуют, заявил президент Колумбии... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T03:50+0300

2026-02-04T03:50+0300

2026-02-04T03:50+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

венесуэла

колумбия

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867169392.jpg?1770166211

МЕХИКО, 4 фев - ПРАЙМ. Колумбия в ближайшей перспективе готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу, соответствующие возможности уже существуют, заявил президент Колумбии Густаво Петро после встречи с президентом США Дональдом Трампом. "Сегодня я могу сказать, что вопрос буквально нескольких дней - и мы могли бы начать поставлять электроэнергию Венесуэле. А именно электроэнергия позволяет снижать издержки, особенно если она чистая", - сказал Петро журналистам в Вашингтоне, его выступление публиковало в соцсетях правительство Колумбии. По словам главы государства, энергетическая интеграция может способствовать стабилизации приграничных регионов с Венесуэлой и Эквадором и снижению социально-экономической напряженности. Такие проекты он рассматривает как часть более широкой стратегии восстановления экономических связей между странами региона. Петро также отметил, что энергетическое взаимодействие, включая использование чистых источников энергии, может стать альтернативой политике ограничений и давления, применявшейся в отношении Венесуэлы в предыдущие годы.

венесуэла

колумбия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венесуэла, колумбия, сша, дональд трамп