Mazda впервые за долгое время попала в топ-10 российских продаж новых машин

2026-02-04T07:15+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Японский автомобильный бренд Mazda по итогам января 2026 года впервые за долгое время попал в топ-10 российского рейтинга самых продаваемых новых легковых машин и занял в нем девятое место, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). По данным ППК и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за январь продано 80,6 тысячи новых легковушек - на 9,5% меньше, чем годом ранее. "Обращаем внимание на попадание в этот список впервые за очень длительный период марки Mazda, которая официально в РФ не присутствует. Также на низкой базе ее продажи выросли сильнее всех – более чем в 10 раз", - говорится в сообщении "Автостата". Согласно данным в таблицах агентства, в первый месяц года продажи новых автомобилей японского бренда составили 2098 единиц против 196 штук годом ранее. Большая часть продаж бренда пришлась на модель СХ-5 (1890 единиц). Тройка лидеров январского рейтинга состоит из марок, производимых на территории РФ: Lada (19,6 тысячи штук), Haval (10,7 тысячи штук) и Tenet (8,95 тысячи). Рыночная доля каждого из этих брендов превысила 10%. Также в топ-10 попали Geely (4,7 тысячи штук), Belgee (2,95 тысячи), Changan (2,4 тысячи), Toyota и Jetour (по 2,1 тысячи штук каждый) и Solaris (1,5 тысячи штук).

2026

