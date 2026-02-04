Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260204/naemnik-867190062.html
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ
Иностранный наемник ВСУ, ранее получивший боевой опыт в Афганистане, Ираке и некоторых странах Африки, сравнил нынешнюю обстановку на фронте с Диким Западом,... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T21:08+0300
2026-02-04T21:08+0300
спецоперация на украине
украина
афганистан
ирак
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Иностранный наемник ВСУ, ранее получивший боевой опыт в Афганистане, Ираке и некоторых странах Африки, сравнил нынешнюю обстановку на фронте с Диким Западом, приводит его слова портал Euractiv. "Я приехал на Украину исключительно для того, чтобы посмотреть, чем я могу помочь. Я взял с собой два больших разведывательных беспилотника. Но я сразу понял, что сильно недооценил обстановку на фронте. Уровень варварства и пиратства меня просто ошеломил. В первое время это напоминало Дикий Запад", — поведал он изданию, согласившись на анонимное интервью. По словам собеседника, большинство западных наемников прибыли на Украину в поисках славы, но не смогли реализовать свои ожидания и оказались разочарованными.Министерство обороны не раз заявляло, что киевское руководство использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские войска продолжают их уничтожать по всей территории Украины. Среди самих наемников, приехавших воевать за деньги, многие признали в интервью, что их действия плохо координируются командованием ВСУ, а шансы на выживание малы из-за интенсивности боевых действий, которые несопоставимы с тем, что они пережили в Афганистане и на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
афганистан
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0fd872cce1bb0de16945d8c68199ebb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, афганистан, ирак, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, АФГАНИСТАН, ИРАК, ВСУ
21:08 04.02.2026
 
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ

Наемник ВСУ сравнил обстановку на Украине с Диким Западом

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска
Каска - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Иностранный наемник ВСУ, ранее получивший боевой опыт в Афганистане, Ираке и некоторых странах Африки, сравнил нынешнюю обстановку на фронте с Диким Западом, приводит его слова портал Euractiv.
"Я приехал на Украину исключительно для того, чтобы посмотреть, чем я могу помочь. Я взял с собой два больших разведывательных беспилотника. Но я сразу понял, что сильно недооценил обстановку на фронте. Уровень варварства и пиратства меня просто ошеломил. В первое время это напоминало Дикий Запад", — поведал он изданию, согласившись на анонимное интервью.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
По словам собеседника, большинство западных наемников прибыли на Украину в поисках славы, но не смогли реализовать свои ожидания и оказались разочарованными.
Министерство обороны не раз заявляло, что киевское руководство использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские войска продолжают их уничтожать по всей территории Украины. Среди самих наемников, приехавших воевать за деньги, многие признали в интервью, что их действия плохо координируются командованием ВСУ, а шансы на выживание малы из-за интенсивности боевых действий, которые несопоставимы с тем, что они пережили в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААФГАНИСТАНИРАКВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала