"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ
Иностранный наемник ВСУ, ранее получивший боевой опыт в Афганистане, Ираке и некоторых странах Африки, сравнил нынешнюю обстановку на фронте с Диким Западом,... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Иностранный наемник ВСУ, ранее получивший боевой опыт в Афганистане, Ираке и некоторых странах Африки, сравнил нынешнюю обстановку на фронте с Диким Западом, приводит его слова портал Euractiv. "Я приехал на Украину исключительно для того, чтобы посмотреть, чем я могу помочь. Я взял с собой два больших разведывательных беспилотника. Но я сразу понял, что сильно недооценил обстановку на фронте. Уровень варварства и пиратства меня просто ошеломил. В первое время это напоминало Дикий Запад", — поведал он изданию, согласившись на анонимное интервью. По словам собеседника, большинство западных наемников прибыли на Украину в поисках славы, но не смогли реализовать свои ожидания и оказались разочарованными.Министерство обороны не раз заявляло, что киевское руководство использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские войска продолжают их уничтожать по всей территории Украины. Среди самих наемников, приехавших воевать за деньги, многие признали в интервью, что их действия плохо координируются командованием ВСУ, а шансы на выживание малы из-за интенсивности боевых действий, которые несопоставимы с тем, что они пережили в Афганистане и на Ближнем Востоке.
