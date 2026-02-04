https://1prime.ru/20260204/naemnik-867190062.html

"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ

"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ - 04.02.2026, ПРАЙМ

"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ

Иностранный наемник ВСУ, ранее получивший боевой опыт в Афганистане, Ираке и некоторых странах Африки, сравнил нынешнюю обстановку на фронте с Диким Западом,... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T21:08+0300

2026-02-04T21:08+0300

2026-02-04T21:08+0300

спецоперация на украине

украина

афганистан

ирак

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Иностранный наемник ВСУ, ранее получивший боевой опыт в Афганистане, Ираке и некоторых странах Африки, сравнил нынешнюю обстановку на фронте с Диким Западом, приводит его слова портал Euractiv. "Я приехал на Украину исключительно для того, чтобы посмотреть, чем я могу помочь. Я взял с собой два больших разведывательных беспилотника. Но я сразу понял, что сильно недооценил обстановку на фронте. Уровень варварства и пиратства меня просто ошеломил. В первое время это напоминало Дикий Запад", — поведал он изданию, согласившись на анонимное интервью. По словам собеседника, большинство западных наемников прибыли на Украину в поисках славы, но не смогли реализовать свои ожидания и оказались разочарованными.Министерство обороны не раз заявляло, что киевское руководство использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские войска продолжают их уничтожать по всей территории Украины. Среди самих наемников, приехавших воевать за деньги, многие признали в интервью, что их действия плохо координируются командованием ВСУ, а шансы на выживание малы из-за интенсивности боевых действий, которые несопоставимы с тем, что они пережили в Афганистане и на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

афганистан

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, афганистан, ирак, всу