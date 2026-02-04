https://1prime.ru/20260204/neft-867172812.html
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.14 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до 67,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 63,83 доллара.
Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января уменьшились на 11,1 миллиона баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 23 января показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей.
