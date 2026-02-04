Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США - 04.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США - 04.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США
Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T07:45+0300
2026-02-04T07:45+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867172812.jpg?1770180350
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.14 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до 67,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 63,83 доллара. Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января уменьшились на 11,1 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 23 января показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей.
сша
нефть, рынок, сша
Нефть, Энергетика, Рынок, США
07:45 04.02.2026
 
Нефть дорожает на оценке запасов сырья в США

Нефть дорожает в среду после выхода оценки запасов сырья в США

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.14 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до 67,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 63,83 доллара.
Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января уменьшились на 11,1 миллиона баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 23 января показатель сократился на 2,3 миллиона баррелей.
 
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
Заголовок открываемого материала