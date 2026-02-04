Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает в ожидании сокращения ее запасов в США - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/neft-867182982.html
Нефть дорожает в ожидании сокращения ее запасов в США
Нефть дорожает в ожидании сокращения ее запасов в США - 04.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает в ожидании сокращения ее запасов в США
Цены на нефть растут в среду в ожидании официальных данных о сокращении её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T14:19+0300
2026-02-04T14:19+0300
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду в ожидании официальных данных о сокращении её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.00 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 67,54 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 63,48 доллара. Позднее в среду ожидаются данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 30 января коммерческие запасы снизились на 2 миллиона баррелей, до 421,8 миллиона. При этом исчерпание запасов на деле может оказаться ещё более значительным. Так, ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку: по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января сократились на 11,1 миллиона баррелей. Кроме того, рынок оценивает и международные новости. Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник. Премия за риск для цен на нефть может составить 5-10 долларов за баррель в ожидании "возможных ударов США по Ирану", полагает аналитик MST Marquee Сол Кавонич (Saul Kavonic).
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша
Нефть, Рынок, США
14:19 04.02.2026
 
Нефть дорожает в ожидании сокращения ее запасов в США

Нефть дорожает в ожидании данных о сокращении запасов в США

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© Unsplash/Ben Wicks
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду в ожидании официальных данных о сокращении её запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.00 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 67,54 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 63,48 доллара.
Позднее в среду ожидаются данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 30 января коммерческие запасы снизились на 2 миллиона баррелей, до 421,8 миллиона.
При этом исчерпание запасов на деле может оказаться ещё более значительным. Так, ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку: по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января сократились на 11,1 миллиона баррелей.
Кроме того, рынок оценивает и международные новости. Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник.
Премия за риск для цен на нефть может составить 5-10 долларов за баррель в ожидании "возможных ударов США по Ирану", полагает аналитик MST Marquee Сол Кавонич (Saul Kavonic).
 
НефтьРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала