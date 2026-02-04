https://1prime.ru/20260204/neft-867182982.html

Нефть дорожает в ожидании сокращения ее запасов в США

2026-02-04T14:19+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду в ожидании официальных данных о сокращении её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.00 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 67,54 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 63,48 доллара. Позднее в среду ожидаются данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 30 января коммерческие запасы снизились на 2 миллиона баррелей, до 421,8 миллиона. При этом исчерпание запасов на деле может оказаться ещё более значительным. Так, ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку: по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января сократились на 11,1 миллиона баррелей. Кроме того, рынок оценивает и международные новости. Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник. Премия за риск для цен на нефть может составить 5-10 долларов за баррель в ожидании "возможных ударов США по Ирану", полагает аналитик MST Marquee Сол Кавонич (Saul Kavonic).

