https://1prime.ru/20260204/neft-867187609.html
В США за неделю снизилась добыча нефти
В США за неделю снизилась добыча нефти - 04.02.2026, ПРАЙМ
В США за неделю снизилась добыча нефти
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 января, сократилась на 481 тысячу баррелей в день - до 13,215 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T19:08+0300
2026-02-04T19:08+0300
2026-02-04T19:08+0300
нефть
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 января, сократилась на 481 тысячу баррелей в день - до 13,215 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,599 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре прошлого года добыча нефти в США составила 13,87 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,89 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,84 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,61 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 13 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, в 2027 году ожидает ее на уровне 13,25 миллиона баррелей в день.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e668cc41be40dc35edc2aa41c115f0f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша
Нефть, Мировая экономика, США
В США за неделю снизилась добыча нефти
Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,215 млн баррелей в день
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 января, сократилась на 481 тысячу баррелей в день - до 13,215 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,599 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре прошлого года добыча нефти в США составила 13,87 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,89 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,84 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,61 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 13 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, в 2027 году ожидает ее на уровне 13,25 миллиона баррелей в день.