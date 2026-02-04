https://1prime.ru/20260204/neft-867191426.html

Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана

Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана - 04.02.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана

Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T21:48+0300

2026-02-04T21:48+0300

2026-02-04T21:48+0300

энергетика

нефть

рынок

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,47% относительно предыдущего закрытия - до 68,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,83%, до 65 долларов. В среду портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат. Портал также сообщил со ссылкой на одного чиновника, что США хотят быстро заключить сделку с Ираном, иначе будут "рассматриваться другие варианты". До публикации, в районе 20.27 мск, Brent дорожал на 0,9%, WTI - на 0,6%.

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, иран, сша