https://1prime.ru/20260204/neft-867191426.html
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана - 04.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана
Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T21:48+0300
2026-02-04T21:48+0300
2026-02-04T21:48+0300
энергетика
нефть
рынок
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,47% относительно предыдущего закрытия - до 68,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,83%, до 65 долларов. В среду портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат. Портал также сообщил со ссылкой на одного чиновника, что США хотят быстро заключить сделку с Ираном, иначе будут "рассматриваться другие варианты". До публикации, в районе 20.27 мск, Brent дорожал на 0,9%, WTI - на 0,6%.
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, иран, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, США
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана
Цены на нефть ускорили рост до 2,5-3% после новостей вокруг США и Ирана
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,47% относительно предыдущего закрытия - до 68,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,83%, до 65 долларов.
В среду портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США
заявили Ирану
, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат. Портал также сообщил со ссылкой на одного чиновника, что США хотят быстро заключить сделку с Ираном, иначе будут "рассматриваться другие варианты".
До публикации, в районе 20.27 мск, Brent дорожал на 0,9%, WTI - на 0,6%.