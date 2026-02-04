Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260204/neft-867191426.html
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана - 04.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана
Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T21:48+0300
2026-02-04T21:48+0300
энергетика
нефть
рынок
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,47% относительно предыдущего закрытия - до 68,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,83%, до 65 долларов. В среду портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат. Портал также сообщил со ссылкой на одного чиновника, что США хотят быстро заключить сделку с Ираном, иначе будут "рассматриваться другие варианты". До публикации, в районе 20.27 мск, Brent дорожал на 0,9%, WTI - на 0,6%.
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, иран, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, США
21:48 04.02.2026
 
Цены на нефть ускорили рост после новостей вокруг США и Ирана

Цены на нефть ускорили рост до 2,5-3% после новостей вокруг США и Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 2,5-3% после новостей вокруг Ирана и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,47% относительно предыдущего закрытия - до 68,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,83%, до 65 долларов.
В среду портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат. Портал также сообщил со ссылкой на одного чиновника, что США хотят быстро заключить сделку с Ираном, иначе будут "рассматриваться другие варианты".
До публикации, в районе 20.27 мск, Brent дорожал на 0,9%, WTI - на 0,6%.
 
ЭнергетикаНефтьРынокИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала