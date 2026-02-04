https://1prime.ru/20260204/orban-867192576.html

"Будут высланы". Орбан жестко отчитал власти Украины

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил в социальной сети X резкое осуждение в адрес ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, которая повлекла за собой гибель закарпатского венгра. "Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. Мы поддерживаем семью погибшего и не оставим это безнаказанным. Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии", — написал он.Орбан отметил, что Будапешт не позволит использовать своих граждан в качестве "пушечного мяса".Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в конце января заявил, что очередной закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". В последнее время киевские власти столкнулись с нехваткой личного состава в вооружённых силах, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно вызывают скандалы и протесты. В сети широко распространены видео с кадрами силовой мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто прибегая к насилию. Тем временем мужчины призывного возраста на Украине всеми способами пытаются избежать призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и стараются не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что случаи злоупотреблений со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов превышают полномочия, избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют ДТП для задержания граждан.

