"Будут высланы". Орбан жестко отчитал власти Украины - 04.02.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Будут высланы". Орбан жестко отчитал власти Украины
"Будут высланы". Орбан жестко отчитал власти Украины - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Будут высланы". Орбан жестко отчитал власти Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил в социальной сети X резкое осуждение в адрес ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, которая... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил в социальной сети X резкое осуждение в адрес ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, которая повлекла за собой гибель закарпатского венгра. "Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. Мы поддерживаем семью погибшего и не оставим это безнаказанным. Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии", — написал он.Орбан отметил, что Будапешт не позволит использовать своих граждан в качестве "пушечного мяса".Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в конце января заявил, что очередной закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". В последнее время киевские власти столкнулись с нехваткой личного состава в вооружённых силах, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно вызывают скандалы и протесты. В сети широко распространены видео с кадрами силовой мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто прибегая к насилию. Тем временем мужчины призывного возраста на Украине всеми способами пытаются избежать призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и стараются не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что случаи злоупотреблений со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов превышают полномочия, избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют ДТП для задержания граждан.
украина, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ВСУ
22:36 04.02.2026
 
"Будут высланы". Орбан жестко отчитал власти Украины

Орбан назвал использование венгров Украиной в качестве пушечного мяса недопустимым

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил в социальной сети X резкое осуждение в адрес ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, которая повлекла за собой гибель закарпатского венгра.
"Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. Мы поддерживаем семью погибшего и не оставим это безнаказанным. Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии", — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Орбан отметил, что Будапешт не позволит использовать своих граждан в качестве "пушечного мяса".
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в конце января заявил, что очередной закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей".
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
В последнее время киевские власти столкнулись с нехваткой личного состава в вооружённых силах, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно вызывают скандалы и протесты. В сети широко распространены видео с кадрами силовой мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто прибегая к насилию.
Тем временем мужчины призывного возраста на Украине всеми способами пытаются избежать призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и стараются не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что случаи злоупотреблений со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов превышают полномочия, избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют ДТП для задержания граждан.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Снова провалятся". В Финляндии резко высказались о переговорах по Украине
21:40
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоВСУ
 
 
