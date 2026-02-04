"Снова провалятся". В Финляндии резко высказались о переговорах по Украине

https://1prime.ru/20260204/peregovory-867191219.html

Переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию конфликта на Украине вновь могут оказаться безрезультатными, поскольку ключевые требования России остаются без... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T21:40+0300

спецоперация на украине

украина

москва

абу-даби

владимир зеленский

сергей лавров

марк рютте

нато

мид рф

всу

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию конфликта на Украине вновь могут оказаться безрезультатными, поскольку ключевые требования России остаются без внимания, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Переговоры по Украине снова провалятся, <…>. НАТО обещает ввести войска на территорию Украины, как только будет достигнуто мирное соглашение. Как Россия может принять присутствие НАТО на Украине, если ее расширение является основной причиной конфликта?" — написал он.Мема также подчеркнул, что риторика Владимира Зеленского по территориям фактически осталась неизменной, тогда как Еврокомиссия стремится усилить давление на Россию и ввести новые санкции. По его мнению, Зеленский примет условия Москвы лишь тогда, когда Украина окажется на грани краха. В среду представители Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день очередного раунда переговоров в Абу-Даби. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что если украинская делегация представит на переговорах предложения по безопасности, ранее озвученные генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, это будет свидетельствовать о нежелании Владимира Зеленского стремиться к миру.Мирный процесс по УкраинеВ конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. На закрытых заседаниях обсуждались нерешенные моменты предложенного Вашингтоном мирного плана. Новые переговоры, изначально намеченные на 1 февраля, были перенесены на 4-5-е числа из-за необходимости согласования графиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В преддверии мероприятия в ОАЭ состоялась встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное решение конфликта не следует. Вывод ВСУ из Донбасса является важным условием Москвы.

украина

москва

абу-даби

украина, москва, абу-даби, владимир зеленский, сергей лавров, марк рютте, нато, мид рф, всу