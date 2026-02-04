Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Снова провалятся". В Финляндии резко высказались о переговорах по Украине - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260204/peregovory-867191219.html
"Снова провалятся". В Финляндии резко высказались о переговорах по Украине
"Снова провалятся". В Финляндии резко высказались о переговорах по Украине - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Снова провалятся". В Финляндии резко высказались о переговорах по Украине
Переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию конфликта на Украине вновь могут оказаться безрезультатными, поскольку ключевые требования России остаются без... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T21:40+0300
2026-02-04T21:40+0300
спецоперация на украине
украина
москва
абу-даби
владимир зеленский
сергей лавров
марк рютте
нато
мид рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию конфликта на Украине вновь могут оказаться безрезультатными, поскольку ключевые требования России остаются без внимания, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Переговоры по Украине снова провалятся, &lt;…&gt;. НАТО обещает ввести войска на территорию Украины, как только будет достигнуто мирное соглашение. Как Россия может принять присутствие НАТО на Украине, если ее расширение является основной причиной конфликта?" — написал он.Мема также подчеркнул, что риторика Владимира Зеленского по территориям фактически осталась неизменной, тогда как Еврокомиссия стремится усилить давление на Россию и ввести новые санкции. По его мнению, Зеленский примет условия Москвы лишь тогда, когда Украина окажется на грани краха. В среду представители Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день очередного раунда переговоров в Абу-Даби. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что если украинская делегация представит на переговорах предложения по безопасности, ранее озвученные генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, это будет свидетельствовать о нежелании Владимира Зеленского стремиться к миру.Мирный процесс по УкраинеВ конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. На закрытых заседаниях обсуждались нерешенные моменты предложенного Вашингтоном мирного плана. Новые переговоры, изначально намеченные на 1 февраля, были перенесены на 4-5-е числа из-за необходимости согласования графиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В преддверии мероприятия в ОАЭ состоялась встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное решение конфликта не следует. Вывод ВСУ из Донбасса является важным условием Москвы.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260204/naemnik-867190062.html
украина
москва
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, абу-даби, владимир зеленский, сергей лавров, марк рютте, нато, мид рф, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО, МИД РФ, ВСУ
21:40 04.02.2026
 
"Снова провалятся". В Финляндии резко высказались о переговорах по Украине

Мема: переговоры в ОАЭ провалятся, если Киев и НАТО не услышат Москву

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию конфликта на Украине вновь могут оказаться безрезультатными, поскольку ключевые требования России остаются без внимания, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Переговоры по Украине снова провалятся, <…>. НАТО обещает ввести войска на территорию Украины, как только будет достигнуто мирное соглашение. Как Россия может принять присутствие НАТО на Украине, если ее расширение является основной причиной конфликта?" — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Мема также подчеркнул, что риторика Владимира Зеленского по территориям фактически осталась неизменной, тогда как Еврокомиссия стремится усилить давление на Россию и ввести новые санкции.
По его мнению, Зеленский примет условия Москвы лишь тогда, когда Украина окажется на грани краха.
В среду представители Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день очередного раунда переговоров в Абу-Даби. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что если украинская делегация представит на переговорах предложения по безопасности, ранее озвученные генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, это будет свидетельствовать о нежелании Владимира Зеленского стремиться к миру.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43

Мирный процесс по Украине

В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. На закрытых заседаниях обсуждались нерешенные моменты предложенного Вашингтоном мирного плана. Новые переговоры, изначально намеченные на 1 февраля, были перенесены на 4-5-е числа из-за необходимости согласования графиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В преддверии мероприятия в ОАЭ состоялась встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное решение конфликта не следует. Вывод ВСУ из Донбасса является важным условием Москвы.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее в зоне СВО шокировало наемника ВСУ
21:08
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВААбу-ДабиВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМарк РюттеНАТОМИД РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала