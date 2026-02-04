https://1prime.ru/20260204/rubio-867169115.html

Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым

Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым - 04.02.2026, ПРАЙМ

Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T02:40+0300

2026-02-04T02:40+0300

2026-02-04T02:40+0300

нефть

энергетика

экономика

индия

сша

венесуэла

марко рубио

марк рубио

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867169115.jpg?1770162054

ВАШИНГТОН, 4 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в госдепе, не раскрыв, поднималась ли на встрече острая тема последних дней – якобы отказ Нью-Дели от российской нефти. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Представитель госдепа Томми Пиготт сообщил, что на встрече Рубио и Джайшанкара обсуждалось, среди прочего, сотрудничество двух стран в части полезных ископаемых. При этом главы внешнеполитических ведомств приветствовали торговую сделку США и Индии – о ней Трамп объявил в понедельник в посте в TruthSocial, в котором также заявил об отказе Индии от нефти РФ. "Оба лидера подчеркнули важность сотрудничества наших демократий для открытия новых экономических возможностей и продвижения общих целей в сфере энергетической безопасности", - отметил Пиготт.

индия

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, сша, венесуэла, марко рубио, марк рубио, дональд трамп