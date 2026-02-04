https://1prime.ru/20260204/rubio-867169115.html
Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым
Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым
ВАШИНГТОН, 4 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в госдепе, не раскрыв, поднималась ли на встрече острая тема последних дней – якобы отказ Нью-Дели от российской нефти.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы.
Представитель госдепа Томми Пиготт сообщил, что на встрече Рубио и Джайшанкара обсуждалось, среди прочего, сотрудничество двух стран в части полезных ископаемых.
При этом главы внешнеполитических ведомств приветствовали торговую сделку США и Индии – о ней Трамп объявил в понедельник в посте в TruthSocial, в котором также заявил об отказе Индии от нефти РФ.
"Оба лидера подчеркнули важность сотрудничества наших демократий для открытия новых экономических возможностей и продвижения общих целей в сфере энергетической безопасности", - отметил Пиготт.
