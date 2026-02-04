Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260204/rubio-867169115.html
Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым
Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым - 04.02.2026, ПРАЙМ
Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T02:40+0300
2026-02-04T02:40+0300
нефть
энергетика
экономика
индия
сша
венесуэла
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867169115.jpg?1770162054
ВАШИНГТОН, 4 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в госдепе, не раскрыв, поднималась ли на встрече острая тема последних дней – якобы отказ Нью-Дели от российской нефти. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Представитель госдепа Томми Пиготт сообщил, что на встрече Рубио и Джайшанкара обсуждалось, среди прочего, сотрудничество двух стран в части полезных ископаемых. При этом главы внешнеполитических ведомств приветствовали торговую сделку США и Индии – о ней Трамп объявил в понедельник в посте в TruthSocial, в котором также заявил об отказе Индии от нефти РФ. "Оба лидера подчеркнули важность сотрудничества наших демократий для открытия новых экономических возможностей и продвижения общих целей в сфере энергетической безопасности", - отметил Пиготт.
индия
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, сша, венесуэла, марко рубио, марк рубио, дональд трамп
Нефть, Энергетика, Экономика, ИНДИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп
02:40 04.02.2026
 
Рубио и Джайшанкар обсудили сотрудничество по полезным ископаемым

Госсекретарь США Рубио обсудил с коллегой из Индии сотрудничество по полезным ископаемым

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил с ним сотрудничество по полезным ископаемым, сообщили в госдепе, не раскрыв, поднималась ли на встрече острая тема последних дней – якобы отказ Нью-Дели от российской нефти.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы.
Представитель госдепа Томми Пиготт сообщил, что на встрече Рубио и Джайшанкара обсуждалось, среди прочего, сотрудничество двух стран в части полезных ископаемых.
При этом главы внешнеполитических ведомств приветствовали торговую сделку США и Индии – о ней Трамп объявил в понедельник в посте в TruthSocial, в котором также заявил об отказе Индии от нефти РФ.
"Оба лидера подчеркнули важность сотрудничества наших демократий для открытия новых экономических возможностей и продвижения общих целей в сфере энергетической безопасности", - отметил Пиготт.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИНДИЯСШАВЕНЕСУЭЛАМарко РубиоМарк РубиоДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала