"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала истерику на Западе
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предпринимает все возможные меры для срыва переговоров между Россией, Украиной и США, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя его выступление в Верховной раде. "Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине: оружие, самолеты, корабли и солдат. Тот факт, что это может привести к крупной войне, его не беспокоит", — написал он в соцсети X.По мнению аналитика, генеральный секретарь НАТО делает всё, чтобы "любой ценой сорвать успех американо-российско-украинских мирных переговоров". Ранее Рютте, выступая в Раде, заявил, что иностранные войска от тех стран НАТО, "кто согласился", появятся на Украине сразу после подписания мирного соглашения. Министерство иностранных дел России заявляло, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и может привести к резкому обострению ситуации. Заявления о возможности дислокации контингента от стран-участниц альянса на Украине, озвученные в Великобритании и других европейских странах, в министерстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Кошкович: Рютте делает все возможное для провала переговоров России и Украины