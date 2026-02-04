https://1prime.ru/20260204/tramp-867168680.html

Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон

Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон - 04.02.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон

Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T01:52+0300

2026-02-04T01:52+0300

2026-02-04T01:52+0300

нефть

энергетика

сша

венесуэла

техас

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867168680.jpg?1770159156

ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп. "Мы взяли 50 миллионов баррелей нефти. Прямо сейчас она направляется в Хьюстон", – сказал Трамп в Белом доме. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

сша

венесуэла

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, венесуэла, техас, дональд трамп