https://1prime.ru/20260204/tramp-867168680.html
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон - 04.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон
Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T01:52+0300
2026-02-04T01:52+0300
2026-02-04T01:52+0300
нефть
энергетика
сша
венесуэла
техас
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867168680.jpg?1770159156
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп.
"Мы взяли 50 миллионов баррелей нефти. Прямо сейчас она направляется в Хьюстон", – сказал Трамп в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
сша
венесуэла
техас
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла, техас, дональд трамп
Нефть, Энергетика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ТЕХАС, Дональд Трамп
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон
Трамп: нефть из Венесуэлы в объеме 50 миллионов баррелей направляется в Хьюстон
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп.
"Мы взяли 50 миллионов баррелей нефти. Прямо сейчас она направляется в Хьюстон", – сказал Трамп в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.