Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон - 04.02.2026
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон - 04.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон
Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп. | 04.02.2026
2026-02-04T01:52+0300
2026-02-04T01:52+0300
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп. "Мы взяли 50 миллионов баррелей нефти. Прямо сейчас она направляется в Хьюстон", – сказал Трамп в Белом доме. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
01:52 04.02.2026
 
Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы направляется в Хьюстон

Трамп: нефть из Венесуэлы в объеме 50 миллионов баррелей направляется в Хьюстон

ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп.
"Мы взяли 50 миллионов баррелей нефти. Прямо сейчас она направляется в Хьюстон", – сказал Трамп в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
 
