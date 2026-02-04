Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ - то есть, к концу марта, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Такой лайфхак, рекомендация нашим туристам - чем ближе к окончанию программ раннего бронирования, а они заканчиваются в конце марта, чем скидка меньше" , - отметила она. Ломидзе добавила, что те, кто забронировал отдых в январе, мог купить тур на лето на 50% дешевле от стоимости, которую за него придется заплатить в сезон.
2026
13:50 04.02.2026
 
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров

Ломидзе: скидки при раннем бронировании туров уменьшаются к концу марта

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ - то есть, к концу марта, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Такой лайфхак, рекомендация нашим туристам - чем ближе к окончанию программ раннего бронирования, а они заканчиваются в конце марта, чем скидка меньше" , - отметила она.
Ломидзе добавила, что те, кто забронировал отдых в январе, мог купить тур на лето на 50% дешевле от стоимости, которую за него придется заплатить в сезон.
 
