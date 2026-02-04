https://1prime.ru/20260204/udobreniya-867128574.html

"Без них никак": Европа подсела на российскую иглу

ЕС так и не смог заменить российские удобрения. В 2025 году их закупили на полтора миллиарда евро. По словам экспертов, дело не только в привлекательной цене. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T07:07+0300

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Светлана Медведева. ЕС так и не смог заменить российские удобрения. В 2025 году их закупили на полтора миллиарда евро. По словам экспертов, дело не только в привлекательной цене.Купить, нельзя отказатьсяБольше всего в январе — ноябре 2025-го приобрела Польша (на 555,1 миллиона евро). На втором месте Германия (160,8 миллиона), на третьем — Румыния (117,9). На четвертом и пятом — Испания (112,4 миллиона евро) и Франция (104,3 миллиона).В целом в первые пять месяцев импорт Евросоюза варьировался от 135 до 213 миллионов евро. А в июне закупили сразу на 331,7 миллиона — максимум с января 2022 года.Формировали запасы, ведь Брюссель собирался вводить пошлины: с 1 июля 2025-го к таможенному сбору в 6,5 процента добавляется 40 евро за тонну российских азотных и 45 евро за тонну смешанных удобрений. К 2028 году тарифы должны постепенно поднять до 315 и 430 евро соответственно. Цель — снизить зависимость от Москвы.С июля импорт просел, что связано не столько с действием тарифов, сколько с большими запасами российских удобрений, сформированными в предыдущий месяц.В июле у России закупили удобрений на 43,5 миллиона евро, в августе на 78,9, в сентябре и октябре — на 58,8 миллиона ежемесячно.В ноябре началось восстановление —резкий скачок до 118,5 миллиона евро. Так что эффективность тарифов под вопросом.По итогам неполного 2025-го Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС (23 процента). На втором месте — Марокко (15), на третьем и четвертом — Канада и Алжир (по семь процентов), на пятом — Норвегия (пять процентов).По всем параметрамРоссийские удобрения хороши по многим причинам: они дешевле за счет недорогого газа и сырья (и даже с пошлинами остаются выгодными по цене) и производятся в больших объемах, говорит доцент кафедры статистики ГУУ Татьяна Першина."Плюс отличаются высоким качеством (много питательных веществ) и экологичностью (мало кадмия и других вредных для здоровья металлов)", — добавляет старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.Географическая близость, отработанные логистические цепочки и транспортная доступность делают их экономически выгодными.У России сильная "продуктовая линейка": азотные, фосфорные и калийные удобрения."Для ЕС это важно, так как европейские агротехнологии исторически адаптированы под массовые доступные продукты именно этих классов. А если меняется поставщик, то меняется не только цена, но и режим внесения, состав смесей, иногда даже агрохимический план на сезон", — поясняет Першина.Санкционное харакириНа пошлинах в ЕС не остановились. В январе 2026-го МИД Швеции и Финляндии предложили запретить импорт российских удобрений.Но собственное производство в ЕС дороже и частично сокращено из-за дорогого газа. Другие поставщики физически не могут быстро нарастить экспорт до российских объемов без резкого роста цен и дефицита, отмечает Першина.Резкий отказ ударит по фермерам, урожайности и ценам на продукты, что опасно социально и политически."Издержки фермеров вырастут, часть хозяйств снизит внесение удобрений, что приведет к падению урожайности и росту цен на еду", — обращает внимание эксперт.Российские удобрения остаются ключевым компонентом для сельского хозяйства ЕС из-за оптимального соотношения "цена — качество", говорит Тулупникова. Так что странам придется смириться с сохранением их существенной доли на рынке либо быть готовыми к значительно более высоким затратам и структурной перестройке аграрного сектора при переходе на альтернативных поставщиков. И далеко не факт, что этот переход будет успешным.

2026

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

