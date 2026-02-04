https://1prime.ru/20260204/ukraina-867189913.html

В США узнали, какого подвоха боится Киев

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Украина опасается, что не сможет полностью положиться на гарантии безопасности от западных союзников в рамках будущих мирных соглашений, и поэтому рассматривает сценарий обеспечения своей безопасности в одиночку, сообщает Politico со ссылкой на главу украинской миссии при НАТО Алену Гетманчук. "На Украине произошло фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность", — заявила она.В статье подчеркивается, что Украине следует превратиться в то, что лидеры Евросоюза называют "стальным дикобразом", создав устойчивый оборонный сектор.В январе газета Financial Times сообщила, что США дали понять Киеву, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в случае, если она сначала согласится на компромисс, связанный с отказом от территориальных претензий. Министерство иностранных дел России заявило, что любой план по размещению войск стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к резкой эскалации конфликта. Заявления о возможном размещении контингентов из стран-участниц альянса на Украине, прозвучавшие в Великобритании и других европейских странах, ранее назывались министерством подстрекательством к продолжению боевых действий.

