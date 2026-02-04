Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сообщили, что украинцы готовы к территориальным уступкам - 04.02.2026, ПРАЙМ
В США сообщили, что украинцы готовы к территориальным уступкам
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Все большее число украинцев выражают готовность к территориальным уступкам ради достижения мира, следует из данных опроса, с которыми ознакомилась New York Times. "Для меня приоритетом является мир, и если отказ от Донбасса остановит войну, я буду готова согласиться с этим", — приводит издание слова одной из респонденток. New York Times ссылается на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 23 по 29 января. Опрос показал, что 40% участников поддерживают идею отказа от контролируемых Украиной районов Донбасса в обмен на гарантии безопасности. В мае 2022 года, согласно данным КМИС, 82% украинцев заявляли, что страна не должна идти на территориальные уступки. NYT отмечает, что эти цифры напрямую не сопоставимы, так как ранее вопрос о гарантиях безопасности не поднимался. Тем не менее, новые данные соответствуют результатам других исследований, также демонстрирующих рост готовности к территориальным уступкам. Издание подчеркивает, что, несмотря на общественные настроения на Украине, Владимир Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что вывод ВСУ из Донбасса является важным условием Москвы. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что это также является ключевым элементом мирного плана.
21:26 04.02.2026
 
В США сообщили, что украинцы готовы к территориальным уступкам

NYT: все больше украинцев готовы признать Донбасс за Россией

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Все большее число украинцев выражают готовность к территориальным уступкам ради достижения мира, следует из данных опроса, с которыми ознакомилась New York Times.
"Для меня приоритетом является мир, и если отказ от Донбасса остановит войну, я буду готова согласиться с этим", — приводит издание слова одной из респонденток.
New York Times ссылается на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 23 по 29 января. Опрос показал, что 40% участников поддерживают идею отказа от контролируемых Украиной районов Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
В мае 2022 года, согласно данным КМИС, 82% украинцев заявляли, что страна не должна идти на территориальные уступки.
NYT отмечает, что эти цифры напрямую не сопоставимы, так как ранее вопрос о гарантиях безопасности не поднимался. Тем не менее, новые данные соответствуют результатам других исследований, также демонстрирующих рост готовности к территориальным уступкам.
Издание подчеркивает, что, несмотря на общественные настроения на Украине, Владимир Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что вывод ВСУ из Донбасса является важным условием Москвы. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что это также является ключевым элементом мирного плана.
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала