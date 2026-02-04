Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Фон дер Ляйен понадеялась, что кредит Киеву укрепит его позиции в переговорах и на фронте
© AP Photo / Jean-Francois BadiasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что финансовая поддержка со стороны Европы "укрепит позиции Украины на фронте и в переговорном процессе", написала она в социальной сети X.
"Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в 90 миллиардов евро <…>. Это мощный символ нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Наша поддержка укрепит позиции Украины на поле боя и за столом переговоров", — заявила она.
В среду Совет ЕС сообщил, что Евросоюз взял на себя обязательства по обеспечению кредита для Киева на сумму 90 миллиардов евро. По согласованным условиям, Киев будет обязан приобретать вооружение исключительно у европейских производителей, с возможностью оговаривать исключения. Указывается, что такое предоставление возможно "только при выполнении строгих условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства закона".
Политическое решение о выделении 90 миллиардов евро кредита Украине на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.
Ранее Еврокомиссия добивалась одобрения от Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Утверждалось, что Украина возвратит его после завершения конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейским лидерам не удалось прийти к единой позиции по этому вопросу, и они решили выделить Киеву заем на 90 миллиардов евро из своих ресурсов.
В Кремле заявляли, что неудачи на фронте должны мотивировать Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Также постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и быстро утрачивают боеспособность.
Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории силой, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.