Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

2026-02-04T22:30+0300

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что финансовая поддержка со стороны Европы "укрепит позиции Украины на фронте и в переговорном процессе", написала она в социальной сети X. "Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в 90 миллиардов евро <…>. Это мощный символ нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Наша поддержка укрепит позиции Украины на поле боя и за столом переговоров", — заявила она.В среду Совет ЕС сообщил, что Евросоюз взял на себя обязательства по обеспечению кредита для Киева на сумму 90 миллиардов евро. По согласованным условиям, Киев будет обязан приобретать вооружение исключительно у европейских производителей, с возможностью оговаривать исключения. Указывается, что такое предоставление возможно "только при выполнении строгих условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства закона". Политическое решение о выделении 90 миллиардов евро кредита Украине на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Ранее Еврокомиссия добивалась одобрения от Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Утверждалось, что Украина возвратит его после завершения конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейским лидерам не удалось прийти к единой позиции по этому вопросу, и они решили выделить Киеву заем на 90 миллиардов евро из своих ресурсов. В Кремле заявляли, что неудачи на фронте должны мотивировать Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Также постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и быстро утрачивают боеспособность. Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории силой, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.

