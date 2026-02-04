https://1prime.ru/20260204/yuan-867188480.html
Юань на Мосбирже по итогам торгов упал до 10,99 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов упал до 10,99 рубля
Рубль по итогам торгов ощутимо вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,99 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов ощутимо вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 11 копеек и составил 10,99 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" к закрытию торгов упал на 11 копеек