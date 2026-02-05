Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство в 2026 году ожидает роста объемов производства легковых автомобилей в России, что позволит обеспечить загрузку производственных мощностей в стране, сообщила пресс-служба кабмина. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривалась ситуация в автомобильной промышленности и перспективы развития отрасли. "Объемы продаж легковых автомобилей в 2025 году продемонстрировали стабильность по сравнению с 2024 годом. В 2026 году прогнозируется увеличение производства в данном сегменте, что позволит обеспечить более эффективную загрузку существующих производственных мощностей автопроизводителей", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания. В сегменте грузового транспорта в текущем году кабмин ожидает сохранения достигнутых объемов производства. Отмечено также, что в сегменте общественного транспорта в стране ежегодно обновляется порядка 5 тысяч единиц автобусов.
бизнес, россия, рф, александр новак, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Авто
15:14 05.02.2026
 
В России ожидают рост выпуска легковых автомобилей

Правительство ожидает роста выпуска легковых автомобилей в РФ в 2026 году

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобильный завод
Автомобильный завод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство в 2026 году ожидает роста объемов производства легковых автомобилей в России, что позволит обеспечить загрузку производственных мощностей в стране, сообщила пресс-служба кабмина.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривалась ситуация в автомобильной промышленности и перспективы развития отрасли.
Автотор - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
"Автотор" ведет переговоры о поставках автокомпонентов "АвтоВАЗу"
3 февраля, 19:37
"Объемы продаж легковых автомобилей в 2025 году продемонстрировали стабильность по сравнению с 2024 годом. В 2026 году прогнозируется увеличение производства в данном сегменте, что позволит обеспечить более эффективную загрузку существующих производственных мощностей автопроизводителей", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания.
В сегменте грузового транспорта в текущем году кабмин ожидает сохранения достигнутых объемов производства.
Отмечено также, что в сегменте общественного транспорта в стране ежегодно обновляется порядка 5 тысяч единиц автобусов.
 
