В России ожидают рост выпуска легковых автомобилей

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство в 2026 году ожидает роста объемов производства легковых автомобилей в России, что позволит обеспечить загрузку производственных мощностей в стране, сообщила пресс-служба кабмина. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривалась ситуация в автомобильной промышленности и перспективы развития отрасли. "Объемы продаж легковых автомобилей в 2025 году продемонстрировали стабильность по сравнению с 2024 годом. В 2026 году прогнозируется увеличение производства в данном сегменте, что позволит обеспечить более эффективную загрузку существующих производственных мощностей автопроизводителей", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания. В сегменте грузового транспорта в текущем году кабмин ожидает сохранения достигнутых объемов производства. Отмечено также, что в сегменте общественного транспорта в стране ежегодно обновляется порядка 5 тысяч единиц автобусов.
