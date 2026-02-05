Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/braziliya-867218576.html
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке - 05.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Бразилию ведущим внешнеэкономическим партнером России в Латинской Америке. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:39+0300
2026-02-05T17:39+0300
россия
мировая экономика
бразилия
рф
латинская америка
михаил мишустин
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Бразилию ведущим внешнеэкономическим партнером России в Латинской Америке. "Мы активно взаимодействуем в торгово-экономической сфере. Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке", - отметил Мишустин на заседании Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Ранее Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В графике премьера есть участие в бизнес-форуме, а также встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
https://1prime.ru/20260205/tsb-867210615.html
бразилия
рф
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, бразилия, рф, латинская америка, михаил мишустин, лула да силва
РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Михаил Мишустин, Лула да Силва
17:39 05.02.2026
 
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке

Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Бразилию ведущим внешнеэкономическим партнером России в Латинской Америке.
"Мы активно взаимодействуем в торгово-экономической сфере. Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке", - отметил Мишустин на заседании Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
Ранее Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В графике премьера есть участие в бизнес-форуме, а также встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики
13:14
 
РОССИЯМировая экономикаБРАЗИЛИЯРФЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАМихаил МишустинЛула да Силва
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала