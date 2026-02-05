https://1prime.ru/20260205/braziliya-867218576.html

Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Бразилию ведущим внешнеэкономическим партнером России в Латинской Америке. "Мы активно взаимодействуем в торгово-экономической сфере. Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке", - отметил Мишустин на заседании Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Ранее Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В графике премьера есть участие в бизнес-форуме, а также встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

