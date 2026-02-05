https://1prime.ru/20260205/eksperty-867196780.html

Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России в 2025 году

Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России в 2025 году - 05.02.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России в 2025 году

Динамика цен на недвижимость в России в прошлом году сильно различалась в разных регионах и крупных городах: лидером по росту цен стала Казань, где квартиры за... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T02:47+0300

2026-02-05T02:47+0300

2026-02-05T02:47+0300

недвижимость

бизнес

экономика

москва

казань

московская область

домклик

циан

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867196780.jpg?1770248831

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Динамика цен на недвижимость в России в прошлом году сильно различалась в разных регионах и крупных городах: лидером по росту цен стала Казань, где квартиры за год подорожали на 19,5%, при этом в Московской области и Краснодарском крае цены на жилье снизились, говорится в докладе "Росконгресса" "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента", с которым ознакомилось РИА новости. По данным экспертов, цены на вторичное жилье в крупных городах России выросли за 2025 год на 5,8%, что соответствует темпам инфляции. "К декабрю средняя стоимость квадратного метра в городах с населением свыше 500 тысяч человек достигла 147 тысяч рублей", - говорится в докладе со ссылкой на данные "Циан". "Региональная динамика оказалась неравномерной. Лидерами роста стали Казань с приростом 19,5%, Москва с ростом 9,3% - по данным "Домклик", до 320 тысяч рублей за квадратный метр, и Санкт Петербург с увеличением на 12-17%, до 215-245 тысяч рублей за квадратный метр", - отмечают авторы. В Ижевске, по их данным, стоимость жилья за прошлый год выросла на 16% - до 109,1 тысячи рублей за квадратный метр, а в Севастополе – на 14%, до 201,8 тысячи рублей. Среди лидеров роста - Чебоксары с увеличением цены на 12%, до 127 тысяч рублей за квадратный метр. В Калининграде, Перми, Набережных Челнах, Кировске и Оренбурге жилье подорожало в среднем на 11%. "Одновременно Московская область и Краснодарский край показали снижение на 2,7% и 3,3% соответственно — следствие оттока спроса в столицы и перенасыщения локальных рынков", - отмечается в документе. При этом авторы указывают на разброс оценок по Москве у разных источников. Так, по данным "Циан", средняя цена квадратного метра в Москве составила 285 тысяч рублей с ростом на 4,9%, а по данным "Домклик" — 320 тысяч рублей с ростом на 9,3%. По Санкт Петербургу разброс еще существеннее: от 215 тысяч рублей за квадратный метр с ростом за год на 12%, до 245 тысяч рублей с ростом на 17%. Эксперты также обратили внимание на разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком жилья. До 2020 года новостройки в России стоили дешевле вторичного жилья, что отражало риски задержек строительства или невыполнения девелопером своих обязательств. Льготная ипотека, введенная для поддержки застройщиков в пандемию, перевернула рынок: спред, по оценкам "Домклик", достиг рекордных 44-45% в мае 2024 года. "После отмены массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года разрыв начал сокращаться, но к концу 2025 года составил 27% в среднем по России против 20% годом ранее. К концу 2025 года не осталось ни одного крупного города, где вторичка была бы дороже новостроек. Причина — "упаковка" субсидированных ставок и рассрочек в стоимость квадратного метра на первичном рынке", - говорится в докладе. По данным авторов доклада, в Москве первичное жилье по объявлениям стоит в среднем 513 тысяч рублей за квадратный метр, а вторичка — 402 тысячи рублей, то есть разница в ценах составляет 28%. В Санкт Петербурге спред составляет 37% при ценах 324 тысячи и 236 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. "Регионы демонстрируют существенный разброс. Максимальный спред зафиксирован в Астраханской области — 76,2%, в Забайкальском крае — 53,6%, в Пермском крае — 52,9%, в Новокузнецке и Челябинске — до 60-61%. Прогноз на 2025-2026 годы предполагает сокращение спреда до 25-30% за счет стагнации первичного рынка и медленного "подтягивания" вторички", - говорится в документе.

москва

казань

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, казань, московская область, домклик, циан, росконгресс