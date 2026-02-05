https://1prime.ru/20260205/es-867200942.html

ЕС сократил ввоз американской нефти до минимума за два года

ЕС сократил ввоз американской нефти до минимума за два года

2026-02-05T07:28+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев европейские компании закупили у американцев нефти на 35,7 миллиарда долларов против 42,8 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась на 16% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок американской нефти на европейский рынок упала до минимума с 2023 года. Тогда в январе-ноябре она достигла 39,6 миллиарда долларов. Больше всего среди стран ЕС нефти из Штатов ввезли Нидерланды (на 19,8 миллиарда долларов), Испания (на 4,1 миллиарда долларов) и Франция (на 2,9 миллиарда долларов). На четвертом мести по сумме закупок расположилась Германия (2,7 миллиарда долларов), а замкнула пятерку Италия (2,5 миллиарда долларов).

