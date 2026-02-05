Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС сократил ввоз американской нефти до минимума за два года - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/es-867200942.html
ЕС сократил ввоз американской нефти до минимума за два года
ЕС сократил ввоз американской нефти до минимума за два года - 05.02.2026, ПРАЙМ
ЕС сократил ввоз американской нефти до минимума за два года
Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, подсчитало РИА Новости по данным... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T07:28+0300
2026-02-05T07:28+0300
нефть
экономика
энергетика
нидерланды
испания
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867200942.jpg?1770265701
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев европейские компании закупили у американцев нефти на 35,7 миллиарда долларов против 42,8 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась на 16% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок американской нефти на европейский рынок упала до минимума с 2023 года. Тогда в январе-ноябре она достигла 39,6 миллиарда долларов. Больше всего среди стран ЕС нефти из Штатов ввезли Нидерланды (на 19,8 миллиарда долларов), Испания (на 4,1 миллиарда долларов) и Франция (на 2,9 миллиарда долларов). На четвертом мести по сумме закупок расположилась Германия (2,7 миллиарда долларов), а замкнула пятерку Италия (2,5 миллиарда долларов).
нидерланды
испания
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, нидерланды, испания, франция, ес
Нефть, Экономика, Энергетика, НИДЕРЛАНДЫ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
07:28 05.02.2026
 
ЕС сократил ввоз американской нефти до минимума за два года

ЕС в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимума за два года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев европейские компании закупили у американцев нефти на 35,7 миллиарда долларов против 42,8 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась на 16% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок американской нефти на европейский рынок упала до минимума с 2023 года. Тогда в январе-ноябре она достигла 39,6 миллиарда долларов.
Больше всего среди стран ЕС нефти из Штатов ввезли Нидерланды (на 19,8 миллиарда долларов), Испания (на 4,1 миллиарда долларов) и Франция (на 2,9 миллиарда долларов). На четвертом мести по сумме закупок расположилась Германия (2,7 миллиарда долларов), а замкнула пятерку Италия (2,5 миллиарда долларов).
 
ЭкономикаЭнергетикаНефтьНИДЕРЛАНДЫИСПАНИЯФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала