https://1prime.ru/20260205/fts-867206027.html

ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию

ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию - 05.02.2026, ПРАЙМ

ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию

Таможенники пресекли незаконный вывоз фрагмента метеорита Алетай весом более 2,5 тонны из России в Великобританию, сообщает пресс-служба ФТС России. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T11:21+0300

2026-02-05T11:21+0300

2026-02-05T11:21+0300

россия

великобритания

фтс

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/82610/06/826100656_0:127:2983:1804_1920x0_80_0_0_6cbbfc835a592050e591b8d6e55f4a9e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный вывоз фрагмента метеорита Алетай весом более 2,5 тонны из России в Великобританию, сообщает пресс-служба ФТС России. "Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 т не дали незаконно вывезти в Великобританию балтийские таможенники. Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга", - говорится в релизе. Фрагмент метеорита был ввезен в Россию из страны ЕАЭС, при попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. "Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации", - отметили в ФТС. Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай, его стоимость составляет около 323 миллионов рублей. Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

https://1prime.ru/20251101/fragment-864116740.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, фтс, еаэс