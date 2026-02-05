Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию - 05.02.2026
ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию
ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию - 05.02.2026, ПРАЙМ
ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию
Таможенники пресекли незаконный вывоз фрагмента метеорита Алетай весом более 2,5 тонны из России в Великобританию, сообщает пресс-служба ФТС России. | 05.02.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный вывоз фрагмента метеорита Алетай весом более 2,5 тонны из России в Великобританию, сообщает пресс-служба ФТС России. "Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 т не дали незаконно вывезти в Великобританию балтийские таможенники. Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга", - говорится в релизе. Фрагмент метеорита был ввезен в Россию из страны ЕАЭС, при попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. "Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации", - отметили в ФТС. Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай, его стоимость составляет около 323 миллионов рублей. Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
россия, великобритания, фтс, еаэс
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФТС, ЕАЭС
11:21 05.02.2026
 
ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита Алетай в Великобританию

ФТС пресекла вывоз фрагмента метеорита весом более 2,5 тонны в Великобританию

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Сотрудник Федеральной таможенной службы досматривает груз
Сотрудник Федеральной таможенной службы досматривает груз . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский, STF
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный вывоз фрагмента метеорита Алетай весом более 2,5 тонны из России в Великобританию, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 т не дали незаконно вывезти в Великобританию балтийские таможенники. Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга", - говорится в релизе.
Фрагмент метеорита был ввезен в Россию из страны ЕАЭС, при попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. "Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации", - отметили в ФТС.
Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай, его стоимость составляет около 323 миллионов рублей.
Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
 
