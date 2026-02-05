https://1prime.ru/20260205/medvedev-867216015.html
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах - 05.02.2026, ПРАЙМ
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах
Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель... | 05.02.2026
россия
крым
рф
дмитрий медведев
ростелеком
совбез
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев. "Компания последовательно исполняет поручения президента. С 2023 по 2025 год количество базовых станций увеличилось более чем в шесть раз, а число абонентов выросло в восемь раз – почти до 1,5 миллиона человек", - написал Медведев в Max по итогам заседания совета директоров "Ростелекома". "Необходимо продолжать эту работу, сохраняя набранные темпы", - добавил он.
крым
рф
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах
Медведев: инвестиции в связь в новых регионах и Крыму превысили 55 млрд руб