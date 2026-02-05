Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/medvedev-867216015.html
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах - 05.02.2026, ПРАЙМ
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах
Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T16:55+0300
2026-02-05T16:55+0300
россия
крым
рф
дмитрий медведев
ростелеком
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864133843_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e64132897866e83e14c31046d707ffe7.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев. "Компания последовательно исполняет поручения президента. С 2023 по 2025 год количество базовых станций увеличилось более чем в шесть раз, а число абонентов выросло в восемь раз – почти до 1,5 миллиона человек", - написал Медведев в Max по итогам заседания совета директоров "Ростелекома". "Необходимо продолжать эту работу, сохраняя набранные темпы", - добавил он.
https://1prime.ru/20260130/operatory-867041566.html
крым
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864133843_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d063a5a8691e9eb3d51e0adf137a148.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, рф, дмитрий медведев, ростелеком, совбез
РОССИЯ, КРЫМ, РФ, Дмитрий Медведев, Ростелеком, Совбез
16:55 05.02.2026
 
Медведев рассказал об инвестициях в развитие связи в новых регионах

Медведев: инвестиции в связь в новых регионах и Крыму превысили 55 млрд руб

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Офис компании "Ростелеком". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев.
"Компания последовательно исполняет поручения президента. С 2023 по 2025 год количество базовых станций увеличилось более чем в шесть раз, а число абонентов выросло в восемь раз – почти до 1,5 миллиона человек", - написал Медведев в Max по итогам заседания совета директоров "Ростелекома".
"Необходимо продолжать эту работу, сохраняя набранные темпы", - добавил он.
Стенд группы компаний ПИК - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Операторы связи подали 330 запросов на размещение сетей в домах ПИК
30 января, 11:00
 
РОССИЯКРЫМРФДмитрий МедведевРостелекомСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала