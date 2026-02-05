https://1prime.ru/20260205/mishustin-867194217.html

Мишустин посетит Бразилию и встретится с президентом страны

2026-02-05T00:19+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин посетит Бразилию, примет участие в заседании совместной комиссии высокого уровня и встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству пройдет 5 февраля в Бразилиа под председательством Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. Комиссия соберется после длительного перерыва, предыдущее заседание состоялось в Москве более десяти лет назад. ПОВЕСТКА ДНЯ Участники нынешней встречи в Бразилиа планируют рассмотреть конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества. Как ожидается, Мишустин и Алкмин по итогам подпишут совместное заявление, в котором будут обозначены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы. Стороны в ходе визита российской делегации обсудят развитие торговли, фармацевтику, климатическое сотрудничество и запуск прямых рейсов, сообщали в Минэкономразвития РФ. Прямого авиасообщения между Россией и Бразилией нет почти 15 лет. В то же время страны периодически возвращаются к этому вопросу. Делегации на переговорах намерены подробно обсудить перспективы развития взаимодействия в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты президентами РФ и Бразилии в 2025 и 2026 годах, отмечали в кабмине. Лидеры двух стран в январском телефонном разговоре также обсуждали подготовку очередного заседания двусторонней комиссии. ПЕРВОЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ Российско-бразильская комиссия высокого уровня была создана в 1997 году для активизации двусторонних отношений. Ее возглавляют председатель правительства РФ и вице-президент Бразилии. Шестое заседание комиссии прошло в феврале 2013 года в Бразилиа, а седьмое провели в сентябре 2015 года в Москве. Эта комиссия отвечает за выработку стратегии и направлений развития всего комплекса двусторонних отношений. Ее работа, как отмечали в правительстве, помогает создать благоприятные условия для работы российских и бразильских предпринимателей, для реализации совместных проектов. В состав комиссии высокого уровня входит межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также комиссия по политическим вопросам. ПРОГРАММА ВИЗИТА Программа визита Мишустина в Бразилию помимо заседания комиссии включает участие в российско-бразильском бизнес-форуме. Его организаторами выступили советы предпринимателей Россия-Бразилия и Бразилия-Россия под руководством главы Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева и президента Бразильской ассоциации производителей кофе Павла Кардозо. Участники бизнес-форума намерены обсудить укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, запланированы выступления Мишустина и Алкмина. Кроме того, программой визита предусмотрена отдельная беседа российского премьера с президентом Бразилии Лулой да Силвой. В рамках всех этих контактов будут рассматриваться вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщали в правительстве. При этом особое внимание стороны планируют уделить продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ Между двумя странами поддерживается интенсивный диалог на разных уровнях, отмечали в кабмине. Регулярно общаются лидеры России и Бразилии, укрепляются контакты по линии законодательных органов, министерств, регионов, общественных объединений. Укреплению связей способствовали и последовательные председательства России и Бразилии в БРИКС в 2024-2025 годах, а также председательство Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году, упомянули в правительстве. Если говорить о взаимодействии в рамках таких многосторонних площадок, обе страны "отстаивают приоритет формирования более справедливого полицентричного миропорядка, основанного на нормах и принципах международного права". В особенности это касается принципов суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и неприемлемости незаконных односторонних ограничительных мер, указали в кабмине. Отметили в правительстве и укрепление культурно-гуманитарных связей двух стран, активное развитие образовательных, академических, научных и спортивных обменов. Флагманским проектом двустороннего сотрудничества в сфере культуры считается школа Большого театра в бразильском Жоинвилле, которая начала работу более четверти века назад - в 2000 году.

2026

