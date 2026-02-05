Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин посетит Бразилию и встретится с президентом страны - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/mishustin-867194217.html
Мишустин посетит Бразилию и встретится с президентом страны
Мишустин посетит Бразилию и встретится с президентом страны - 05.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин посетит Бразилию и встретится с президентом страны
Глава российского правительства Михаил Мишустин посетит Бразилию, примет участие в заседании совместной комиссии высокого уровня и встретится с президентом... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T00:19+0300
2026-02-05T00:19+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
рф
москва
михаил мишустин
лула да силва
большой театр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867194217.jpg?1770239942
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин посетит Бразилию, примет участие в заседании совместной комиссии высокого уровня и встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству пройдет 5 февраля в Бразилиа под председательством Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. Комиссия соберется после длительного перерыва, предыдущее заседание состоялось в Москве более десяти лет назад. ПОВЕСТКА ДНЯ Участники нынешней встречи в Бразилиа планируют рассмотреть конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества. Как ожидается, Мишустин и Алкмин по итогам подпишут совместное заявление, в котором будут обозначены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы. Стороны в ходе визита российской делегации обсудят развитие торговли, фармацевтику, климатическое сотрудничество и запуск прямых рейсов, сообщали в Минэкономразвития РФ. Прямого авиасообщения между Россией и Бразилией нет почти 15 лет. В то же время страны периодически возвращаются к этому вопросу. Делегации на переговорах намерены подробно обсудить перспективы развития взаимодействия в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты президентами РФ и Бразилии в 2025 и 2026 годах, отмечали в кабмине. Лидеры двух стран в январском телефонном разговоре также обсуждали подготовку очередного заседания двусторонней комиссии. ПЕРВОЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ Российско-бразильская комиссия высокого уровня была создана в 1997 году для активизации двусторонних отношений. Ее возглавляют председатель правительства РФ и вице-президент Бразилии. Шестое заседание комиссии прошло в феврале 2013 года в Бразилиа, а седьмое провели в сентябре 2015 года в Москве. Эта комиссия отвечает за выработку стратегии и направлений развития всего комплекса двусторонних отношений. Ее работа, как отмечали в правительстве, помогает создать благоприятные условия для работы российских и бразильских предпринимателей, для реализации совместных проектов. В состав комиссии высокого уровня входит межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также комиссия по политическим вопросам. ПРОГРАММА ВИЗИТА Программа визита Мишустина в Бразилию помимо заседания комиссии включает участие в российско-бразильском бизнес-форуме. Его организаторами выступили советы предпринимателей Россия-Бразилия и Бразилия-Россия под руководством главы Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева и президента Бразильской ассоциации производителей кофе Павла Кардозо. Участники бизнес-форума намерены обсудить укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, запланированы выступления Мишустина и Алкмина. Кроме того, программой визита предусмотрена отдельная беседа российского премьера с президентом Бразилии Лулой да Силвой. В рамках всех этих контактов будут рассматриваться вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщали в правительстве. При этом особое внимание стороны планируют уделить продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ Между двумя странами поддерживается интенсивный диалог на разных уровнях, отмечали в кабмине. Регулярно общаются лидеры России и Бразилии, укрепляются контакты по линии законодательных органов, министерств, регионов, общественных объединений. Укреплению связей способствовали и последовательные председательства России и Бразилии в БРИКС в 2024-2025 годах, а также председательство Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году, упомянули в правительстве. Если говорить о взаимодействии в рамках таких многосторонних площадок, обе страны "отстаивают приоритет формирования более справедливого полицентричного миропорядка, основанного на нормах и принципах международного права". В особенности это касается принципов суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и неприемлемости незаконных односторонних ограничительных мер, указали в кабмине. Отметили в правительстве и укрепление культурно-гуманитарных связей двух стран, активное развитие образовательных, академических, научных и спортивных обменов. Флагманским проектом двустороннего сотрудничества в сфере культуры считается школа Большого театра в бразильском Жоинвилле, которая начала работу более четверти века назад - в 2000 году.
бразилия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия, рф, москва, михаил мишустин, лула да силва, большой театр
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Лула да Силва, Большой театр
00:19 05.02.2026
 
Мишустин посетит Бразилию и встретится с президентом страны

Мишустин примет участие в заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин посетит Бразилию, примет участие в заседании совместной комиссии высокого уровня и встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству пройдет 5 февраля в Бразилиа под председательством Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
Комиссия соберется после длительного перерыва, предыдущее заседание состоялось в Москве более десяти лет назад.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Участники нынешней встречи в Бразилиа планируют рассмотреть конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества. Как ожидается, Мишустин и Алкмин по итогам подпишут совместное заявление, в котором будут обозначены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.
Стороны в ходе визита российской делегации обсудят развитие торговли, фармацевтику, климатическое сотрудничество и запуск прямых рейсов, сообщали в Минэкономразвития РФ. Прямого авиасообщения между Россией и Бразилией нет почти 15 лет. В то же время страны периодически возвращаются к этому вопросу.
Делегации на переговорах намерены подробно обсудить перспективы развития взаимодействия в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты президентами РФ и Бразилии в 2025 и 2026 годах, отмечали в кабмине. Лидеры двух стран в январском телефонном разговоре также обсуждали подготовку очередного заседания двусторонней комиссии.
ПЕРВОЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Российско-бразильская комиссия высокого уровня была создана в 1997 году для активизации двусторонних отношений. Ее возглавляют председатель правительства РФ и вице-президент Бразилии. Шестое заседание комиссии прошло в феврале 2013 года в Бразилиа, а седьмое провели в сентябре 2015 года в Москве.
Эта комиссия отвечает за выработку стратегии и направлений развития всего комплекса двусторонних отношений. Ее работа, как отмечали в правительстве, помогает создать благоприятные условия для работы российских и бразильских предпринимателей, для реализации совместных проектов.
В состав комиссии высокого уровня входит межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также комиссия по политическим вопросам.
ПРОГРАММА ВИЗИТА
Программа визита Мишустина в Бразилию помимо заседания комиссии включает участие в российско-бразильском бизнес-форуме. Его организаторами выступили советы предпринимателей Россия-Бразилия и Бразилия-Россия под руководством главы Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева и президента Бразильской ассоциации производителей кофе Павла Кардозо.
Участники бизнес-форума намерены обсудить укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, запланированы выступления Мишустина и Алкмина.
Кроме того, программой визита предусмотрена отдельная беседа российского премьера с президентом Бразилии Лулой да Силвой.
В рамках всех этих контактов будут рассматриваться вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщали в правительстве. При этом особое внимание стороны планируют уделить продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.
ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ
Между двумя странами поддерживается интенсивный диалог на разных уровнях, отмечали в кабмине. Регулярно общаются лидеры России и Бразилии, укрепляются контакты по линии законодательных органов, министерств, регионов, общественных объединений.
Укреплению связей способствовали и последовательные председательства России и Бразилии в БРИКС в 2024-2025 годах, а также председательство Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году, упомянули в правительстве.
Если говорить о взаимодействии в рамках таких многосторонних площадок, обе страны "отстаивают приоритет формирования более справедливого полицентричного миропорядка, основанного на нормах и принципах международного права". В особенности это касается принципов суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и неприемлемости незаконных односторонних ограничительных мер, указали в кабмине.
Отметили в правительстве и укрепление культурно-гуманитарных связей двух стран, активное развитие образовательных, академических, научных и спортивных обменов. Флагманским проектом двустороннего сотрудничества в сфере культуры считается школа Большого театра в бразильском Жоинвилле, которая начала работу более четверти века назад - в 2000 году.
 
ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯРФМОСКВАМихаил МишустинЛула да СилваБольшой театр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала