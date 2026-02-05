Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россети" восстановили участок высоковольтной сети, питающей Мурманск - 05.02.2026
"Россети" восстановили участок высоковольтной сети, питающей Мурманск
МУРМАНСК, 5 фев – ПРАЙМ. Энергетики компании "Россети" полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск, установив шесть новых опор ЛЭП, повреждение которых привело к крупной аварии, сообщили в компании. "Энергетики полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск. На четырех ЛЭП заменены шесть опор после их одномоментного повреждения из-за сильного ветра и обледенения, смонтировано четыре километра провода", - говорится в сообщении. Отмечается, что для восстановления электросетевой инфраструктуры энергетики на протяжении двух недель круглосуточно работали в экстремальных условиях тундры, в том числе при штормовом ветре и морозах ниже 30 градусов. Для доставки и подъема опор использовали вертолет и спецтехнику. Конструкции устанавливали в скальный грунт, применяя сложные инженерные решения. "Работы полностью закончены. Сеть функционирует в штатном режиме", - добавили в компании.
Перейти в медиабанк
МУРМАНСК, 5 фев – ПРАЙМ. Энергетики компании "Россети" полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск, установив шесть новых опор ЛЭП, повреждение которых привело к крупной аварии, сообщили в компании.
"Энергетики полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск. На четырех ЛЭП заменены шесть опор после их одномоментного повреждения из-за сильного ветра и обледенения, смонтировано четыре километра провода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для восстановления электросетевой инфраструктуры энергетики на протяжении двух недель круглосуточно работали в экстремальных условиях тундры, в том числе при штормовом ветре и морозах ниже 30 градусов. Для доставки и подъема опор использовали вертолет и спецтехнику. Конструкции устанавливали в скальный грунт, применяя сложные инженерные решения.
"Работы полностью закончены. Сеть функционирует в штатном режиме", - добавили в компании.
 
Заголовок открываемого материала