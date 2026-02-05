Цены на нефть снижаются

https://1prime.ru/20260205/neft-867212952.html
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно снижаются в четверг, на котировки влияют новости о возможных переговорах представителей США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,08% относительно предыдущего закрытия, до 68,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 64,38 доллара. Утром нефть дешевела ещё сильнее - более чем на 2%. На цены на нефть оказывает влияние напряженность на Ближнем Востоке, тем временем рынки внимательно наблюдают за переговорами в Омане, приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Ранее информационный портал Axios со ссылкой на двух чиновников администрации США сообщил, что лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу. До того Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что страна согласится договориться от полного отказа от ядерного оружия.
