Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снижаются - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/neft-867212952.html
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются - 05.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть заметно снижаются в четверг, на котировки влияют новости о возможных переговорах представителей США и Ирана, свидетельствуют данные торгов | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T15:13+0300
2026-02-05T15:13+0300
нефть
рынок
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно снижаются в четверг, на котировки влияют новости о возможных переговорах представителей США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,08% относительно предыдущего закрытия, до 68,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 64,38 доллара. Утром нефть дешевела ещё сильнее - более чем на 2%. На цены на нефть оказывает влияние напряженность на Ближнем Востоке, тем временем рынки внимательно наблюдают за переговорами в Омане, приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Ранее информационный портал Axios со ссылкой на двух чиновников администрации США сообщил, что лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу. До того Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что страна согласится договориться от полного отказа от ядерного оружия.
https://1prime.ru/20260204/neft-867187609.html
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, ubs
Нефть, Рынок, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, UBS
15:13 05.02.2026
 
Цены на нефть снижаются

Цены на нефть снижаются на новостях о переговорах США и Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно снижаются в четверг, на котировки влияют новости о возможных переговорах представителей США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,08% относительно предыдущего закрытия, до 68,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 64,38 доллара.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
В США за неделю снизилась добыча нефти
Вчера, 19:08
Утром нефть дешевела ещё сильнее - более чем на 2%.
На цены на нефть оказывает влияние напряженность на Ближнем Востоке, тем временем рынки внимательно наблюдают за переговорами в Омане, приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Ранее информационный портал Axios со ссылкой на двух чиновников администрации США сообщил, что лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу.
До того Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что страна согласится договориться от полного отказа от ядерного оружия.
 
НефтьРынокСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампUBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала