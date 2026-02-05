Цены на нефть ускорили снижение

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260205/neft-867219360.html
2026-02-05T17:59+0300
2026-02-05T17:59+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть, падающие весь четверг, днём чуть умеряли свою динамику, но к вечеру усилили снижение до дневного максимума, 2,5%, в то время как инвесторы продолжают находиться в ожидании встречи между представителями США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.47 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,48% относительно предыдущего закрытия, до 67,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,46%, до 63,56 доллара. Инвесторы находятся в ожидании запланированных на пятницу переговоров между США и Ираном в Омане. Ранее портал Axios со ссылкой на двух чиновников администрации Штатов сообщил, что главы по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента Дональда Трампа не отменять встречу. "Цены не будут стабильными, поскольку одно неблагоприятное замечание или срыв переговоров приведет к тому, что цена на нефть марки Brent вскоре достигнет отметки в 70 долларов за баррель и будет приближаться к максимальному значению с начала года", - приводит агентство рейтер мнение аналитика PVM Oil Associates Джона Эванса (John Evans).
17:59 05.02.2026
 
Штанговый насос на нефтяной скважине
Штанговый насос на нефтяной скважине - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Штанговый насос на нефтяной скважине . Архивное фото
© РИА Новости
Цена на серебро ускорила снижение до десяти процентов
08:23
Заголовок открываемого материала