"Не имеют смысла": в Раде сделали дерзкое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Переговоры по украинскому урегулированию не принесут пользу Киеву, пока у власти Владимир Зеленский, считает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Переговоры не имеют для Украины никакого смысла, пока в их повестке нет первого и главного пункта на данном этапе — отстранения Зеленского. Потому что любые "гарантии", любые "формулы мира", любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остаётся человек, для которого война — инструмент удержания власти, а страна — расходный материал", — написал он.Дмитрук добавил, что глава киевского режима превращает даже гуманитарную тему, такую как обмен пленными, в политический инструмент ради своей выгоды.О том, что Москва, Киев и Вашингтон согласовали обмен военнопленными, сегодня сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Этого удалось достичь во время второго раунда мирных переговоров, проходящих в Абу-Даби. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов.Мирный процесс по УкраинеПервый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы прошел 23 и 24 января. Стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
