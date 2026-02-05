https://1prime.ru/20260205/tramp-867198154.html

Трамп заявил о переговорах с Кубой

Трамп заявил о переговорах с Кубой - 05.02.2026

Трамп заявил о переговорах с Кубой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация находится в процессе переговоров с кубинскими властями, несмотря на действующую нефтяную блокаду и... | 05.02.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация находится в процессе переговоров с кубинскими властями, несмотря на действующую нефтяную блокаду и продолжающееся давление со стороны Вашингтона. "Мы ведем переговоры с Кубой. Мы хотим открыть ее для тех людей, которые хотят туда приезжать", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC. Ранее Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.

