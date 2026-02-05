Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/tramp-867217988.html
Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое
Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое - 05.02.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое
Президент США Дональд Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое, заявив, что они составляют 68% мирового объема. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:27+0300
2026-02-05T17:27+0300
нефть
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83072/05/830720507_0:187:1649:1115_1920x0_80_0_0_7268c1b09e330fe7be48a68705b8bb6f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое, заявив, что они составляют 68% мирового объема. "Между прочим, у нас и у них, у нас 68% мировых запасов нефти", - сказал он в ходе молитвенного завтрака в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20260203/venesuela-867165353.html
сша
венесуэла
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83072/05/830720507_0:32:1649:1269_1920x0_80_0_0_8a1f9c959de50a8f6fb1a9195279224a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
17:27 05.02.2026
 
Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое

Трамп: на США и Венесуэлу приходится 68 процентов мировых запасов нефти

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое, заявив, что они составляют 68% мирового объема.
"Между прочим, у нас и у них, у нас 68% мировых запасов нефти", - сказал он в ходе молитвенного завтрака в Вашингтоне.
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Трамп диктует условия торговли нефтью из Венесуэлы, заявили в Белом доме
3 февраля, 21:43
 
НефтьСШАВЕНЕСУЭЛАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала