Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое
Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое - 05.02.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое
Президент США Дональд Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое, заявив, что они составляют 68% мирового объема. | 05.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 5 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оценил запасы нефти США и Венесуэлы как единое целое, заявив, что они составляют 68% мирового объема. "Между прочим, у нас и у них, у нас 68% мировых запасов нефти", - сказал он в ходе молитвенного завтрака в Вашингтоне.
