Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. США наращивают добычу нефти до беспрецедентных уровней, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы добываем нефти больше, чем кто-либо когда-либо добывал - вдвое больше, правда, вдвое", - сказал Трамп, выступая перед участниками Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

