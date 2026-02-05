https://1prime.ru/20260205/tramp-867218405.html
Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США
Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США - 05.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США
США наращивают добычу нефти до беспрецедентных уровней, заявил президент страны Дональд Трамп. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:41+0300
2026-02-05T17:41+0300
2026-02-05T17:41+0300
нефть
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. США наращивают добычу нефти до беспрецедентных уровней, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы добываем нефти больше, чем кто-либо когда-либо добывал - вдвое больше, правда, вдвое", - сказал Трамп, выступая перед участниками Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20260205/tramp-867217988.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, вашингтон, дональд трамп
Нефть, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США
Трамп: США наращивают добычу нефти до невиданных уровней