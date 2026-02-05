Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867224297.html
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине - 05.02.2026, ПРАЙМ
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
Европа получает одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в Евросоюзе, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T21:14+0300
2026-02-05T21:14+0300
спецоперация на украине
украина
россия
москва
европа
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европа получает одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в Евросоюзе, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает издание Mandiner."Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию в Евросоюзе, а украинским можно. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны", — сказал он.По его мнению, в конечном итоге между Москвой и Киевом будет установлено перемирие, но оно не приведет к полноценному миру, если европейские войска разместят на украинской территории.Ранее в январе полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации. Он подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада, сомневающегося в прочности и справедливости своей собственной системы.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, москва, европа, виктор орбан, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Виктор Орбан, ЕС
21:14 05.02.2026
 
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине

Орбан: ввропейцы из-за цензуры лишены объективной информации о конфликте на Украине

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европа получает одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в Евросоюзе, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает издание Mandiner.
"Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию в Евросоюзе, а украинским можно. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны", — сказал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
По его мнению, в конечном итоге между Москвой и Киевом будет установлено перемирие, но оно не приведет к полноценному миру, если европейские войска разместят на украинской территории.
Ранее в январе полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации. Он подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада, сомневающегося в прочности и справедливости своей собственной системы.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯМОСКВАЕВРОПАВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала