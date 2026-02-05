https://1prime.ru/20260205/ukraina-867224297.html

Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине

Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине - 05.02.2026, ПРАЙМ

Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине

Европа получает одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в Евросоюзе, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T21:14+0300

2026-02-05T21:14+0300

2026-02-05T21:14+0300

спецоперация на украине

украина

россия

москва

европа

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европа получает одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в Евросоюзе, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает издание Mandiner."Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию в Евросоюзе, а украинским можно. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны", — сказал он.По его мнению, в конечном итоге между Москвой и Киевом будет установлено перемирие, но оно не приведет к полноценному миру, если европейские войска разместят на украинской территории.Ранее в январе полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации. Он подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада, сомневающегося в прочности и справедливости своей собственной системы.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, москва, европа, виктор орбан, ес