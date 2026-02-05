Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что финансирование от Европы укрепит военные и дипломатические позиции Украины, поразило пользователей соцсети X.
"Украине нужно научиться управлять своей страной самостоятельно. Да, можно обращаться за консультациями, но нельзя контролировать Восточную Европу. Этот конфликт во многом связан с тем, что ЕС не смог выстроить диалог с президентом России Владимиром Путиным", — написал комментатор.
"Коррупционеры. В отставку!" — отметил другой.
"Ах, как трогательно! Нет ничего, что так ярко говорило бы о "непоколебимой солидарности", как очередные 90 миллиардов евро, волшебным образом появляющиеся из карманов бедствующих европейских налогоплательщиков. По-настоящему вдохновляет — особенно если учесть, что мы все знаем, как часть этих денег бесследно исчезает по пути", — заключили читатели.
Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут утверждаться отдельно, причем это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.
Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>