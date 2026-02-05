Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе - 05.02.2026
Спецоперация на Украине
Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что финансирование от Европы укрепит военные и дипломатические позиции Украины, поразило пользователей... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T21:17+0300
2026-02-05T21:17+0300
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что финансирование от Европы укрепит военные и дипломатические позиции Украины, поразило пользователей соцсети X."Украине нужно научиться управлять своей страной самостоятельно. Да, можно обращаться за консультациями, но нельзя контролировать Восточную Европу. Этот конфликт во многом связан с тем, что ЕС не смог выстроить диалог с президентом России Владимиром Путиным", — написал комментатор."Коррупционеры. В отставку!" — отметил другой."Украина не является членом ЕС. Украина не является членом НАТО. Должно быть, здесь замешано масштабное отмывание денег, раз вы отдаете такие суммы столь коррумпированной стране", — подчеркнул еще один пользователь."Ах, как трогательно! Нет ничего, что так ярко говорило бы о "непоколебимой солидарности", как очередные 90 миллиардов евро, волшебным образом появляющиеся из карманов бедствующих европейских налогоплательщиков. По-настоящему вдохновляет — особенно если учесть, что мы все знаем, как часть этих денег бесследно исчезает по пути", — заключили читатели.В среду глава ЕК заявила, что финансовая помощь от Европы должна укрепить позиции Украины на поле боя и за столом переговоров.Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут утверждаться отдельно, причем это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
21:17 05.02.2026
 

Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что финансирование от Европы укрепит военные и дипломатические позиции Украины, поразило пользователей соцсети X.
"Украине нужно научиться управлять своей страной самостоятельно. Да, можно обращаться за консультациями, но нельзя контролировать Восточную Европу. Этот конфликт во многом связан с тем, что ЕС не смог выстроить диалог с президентом России Владимиром Путиным", — написал комментатор.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
"Коррупционеры. В отставку!" — отметил другой.
"Украина не является членом ЕС. Украина не является членом НАТО. Должно быть, здесь замешано масштабное отмывание денег, раз вы отдаете такие суммы столь коррумпированной стране", — подчеркнул еще один пользователь.
"Ах, как трогательно! Нет ничего, что так ярко говорило бы о "непоколебимой солидарности", как очередные 90 миллиардов евро, волшебным образом появляющиеся из карманов бедствующих европейских налогоплательщиков. По-настоящему вдохновляет — особенно если учесть, что мы все знаем, как часть этих денег бесследно исчезает по пути", — заключили читатели.
В среду глава ЕК заявила, что финансовая помощь от Европы должна укрепить позиции Украины на поле боя и за столом переговоров.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут утверждаться отдельно, причем это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.
Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
21:14
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала