"Должны умереть". В ФРГ внезапно высказались о войсках для Украины
Спецоперация на Украине
"Должны умереть". В ФРГ внезапно высказались о войсках для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призывал европейцев умереть на Украине ни за что, заявил немецкий политолог Патрик Бааб
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призывал европейцев умереть на Украине ни за что, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Daniel Davis."Представьте себе, что Великобритания, Франция и Германия введут войска на Украину. Они могли бы ввести, скажем, от 60 000 до 70 000 человек. &lt;…&gt; эти 60 000 солдат будут уничтожены за неделю, потому что у русских в Донбассе их намного больше. А Марк Рютте фактически говорит: "Вы должны пойти туда и продолжить войну за нас, а я просто дам вам пустые обещания. Вы должны умереть, но ничего за это не получите", — сказал он.По его мнению, даже украинцы видят в генсеке НАТО обычного лжеца.Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска якобы появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
"Должны умереть". В ФРГ внезапно высказались о войсках для Украины

Политолог Бааб: Рютте в Раде призывал европейцев напрасно умирать на Украине

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призывал европейцев умереть на Украине ни за что, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
"Представьте себе, что Великобритания, Франция и Германия введут войска на Украину. Они могли бы ввести, скажем, от 60 000 до 70 000 человек. <…> эти 60 000 солдат будут уничтожены за неделю, потому что у русских в Донбассе их намного больше. А Марк Рютте фактически говорит: "Вы должны пойти туда и продолжить войну за нас, а я просто дам вам пустые обещания. Вы должны умереть, но ничего за это не получите", — сказал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
По его мнению, даже украинцы видят в генсеке НАТО обычного лжеца.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска якобы появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на Украине
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
