https://1prime.ru/20260205/ukraina-867226383.html
"Должны умереть". В ФРГ внезапно высказались о войсках для Украины
"Должны умереть". В ФРГ внезапно высказались о войсках для Украины - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Должны умереть". В ФРГ внезапно высказались о войсках для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призывал европейцев умереть на Украине ни за что, заявил немецкий политолог Патрик... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T22:27+0300
2026-02-05T22:27+0300
2026-02-05T22:27+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
франция
марк рютте
нато
рада
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призывал европейцев умереть на Украине ни за что, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Daniel Davis."Представьте себе, что Великобритания, Франция и Германия введут войска на Украину. Они могли бы ввести, скажем, от 60 000 до 70 000 человек. <…> эти 60 000 солдат будут уничтожены за неделю, потому что у русских в Донбассе их намного больше. А Марк Рютте фактически говорит: "Вы должны пойти туда и продолжить войну за нас, а я просто дам вам пустые обещания. Вы должны умереть, но ничего за это не получите", — сказал он.По его мнению, даже украинцы видят в генсеке НАТО обычного лжеца.Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска якобы появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
великобритания
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, франция, марк рютте, нато, рада, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Марк Рютте, НАТО, Рада, МИД РФ
"Должны умереть". В ФРГ внезапно высказались о войсках для Украины
Политолог Бааб: Рютте в Раде призывал европейцев напрасно умирать на Украине